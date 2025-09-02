La pista de baile como refugio del espíritu auténtico de Ibiza

Durante la que podría ser la temporada más transformadora de Ibiza hasta la fecha, Amnesia ha vuelto a lanzar un mensaje claro. En un momento en el que gran parte de la isla parece inclinarse hacia el espectáculo y lo predecible, el icónico club apuesta por lo real. La música y la atmósfera vuelven a ser protagonistas en una programación que marca el pulso del verano 2025.

Con nuevas residencias y un sistema de sonido inmersivo completamente renovado, Amnesia pone el acento en lo que siempre ha importado: el sentimiento de la pista de baile. Porque la esencia de la vida nocturna en Ibiza no está en las vallas publicitarias ni en los seguidores en redes sociales, mucho menos en el dominio de las zonas VIP. Los clubes son espacios para escapar, sumergirse en el sonido y conectar a través de momentos compartidos. Amnesia sigue siendo ese refugio para quienes no vienen a ser vistos, sino a desaparecer.

Programación exclusiva

El cartel de esta temporada refleja esa filosofía. Amnesia presenta una combinación poderosa de nuevas residencias y marcas globales que devuelven al club su esencia. La programación no busca lo cómodo ni lo obvio, sino ofrecer noches que todavía se guían por el instinto.

Los lunes, Amnesia Presents ha vuelto renovado con Ben Hemsley y KETTAMA al frente. Dos nombres que representan a la nueva generación y que reciben a invitados de peso como Interplanetary Criminal y Dennis Sulta en la icónica terraza.

Los martes se ha estrenado Eastenderz, la marca de East End Dubs que ha aterrizado por primera vez en Amnesia. Con un house profundo y grooves hipnóticos que ya cuentan con un culto de seguidores en toda Europa, esta noche se ha consolidado como una de las revelaciones del verano en Ibiza.

Los miércoles están marcados por el regreso de RESISTANCE de Ultra, que tras cinco años de ausencia ha vuelto a recuperar espacio para el techno. Con ARTBAT y Adam Beyer como residentes y un formato centrado en sets back-to-back, la propuesta reúne a figuras clave como, ANNA, Maceo Plex y Hardwell, que firma en Amnesia su única actuación en la isla en 2025.

El jueves es el turno de Boiler Room, que ha inauguradp su primera residencia oficial en Ibiza tras el éxito de su evento con Charli XCX en 2024. Su programa cuenta co artistas inéditos en la isla como The Streets, Bicep, Chase & Status, Sammy Virji, Flowdan y Joy Orbison.

Alternativas y experiencias

En agosto ha regresado Mathame con NEO, un concepto que va más allá de la música de club. Cuatro noches de techno melódico y cinematográfico que fusionan sonido y visuales conceptuales para ofrecer una experiencia que transporta.

Los sábados cambia el guion con Bresh, la fiesta argentina que ha revolucionado la noche internacional con su propuesta de reguetón, sonidos latinos y una producción cargada de color. Su nuevo día estelar en Amnesia confirma la apuesta por la diversidad, con invitados sorpresa como Aitana, Bizarrap o Sebastián Yatra. Una de las atmósferas más vibrantes de la isla y una alternativa real al dominio de la electrónica.

El domingo es para Pyramid, la cita underground por excelencia. De la mano de artistas como Amelie Lens, Richie Hawtin, Nina Kraviz, Ricardo Villalobos y Vintage Culture, Amnesia reserva esta noche a dj que conmueven sin necesidad de flashes ni artificios.

La programación de este verano se ha completado con eventos únicos y colaboraciones especiales. BBC Radio 1 Dance X, con un DJ Set de Rudimental, Teletech con Patrick Mason. Septiembre trae el regreso de Godskitchen, con Paul Van Dyk, Eddie Halliwell y otras leyendas del trance.

El closing más esperado

El calendario culminará con el legendario Closing Festival de Amnesia, programado para los días 10 y 11 de octubre. Una cita que cada año concentra lo más intenso de la temporada y que en esta ocasión invita a «seguir al conejo blanco». Una maratón de dos días que alcanza su punto culminante al amanecer, cuando la pista de baile se transforma en un ritual colectivo.

Con casi 50 años de historia, Amnesia reafirma en 2025 los principios que lo han definido desde el inicio: música, libertad y recuerdos. En un verano en el que Ibiza sigue marcando el pulso de la cultura dance mundial, el club se toma esa responsabilidad en serio, impulsando a nuevos talentos sin perder de vista los sonidos que forman parte del ADN de la isla.

Amnesia no compite en la carrera por quién ofrece más espectáculo ni quién consigue más seguidores en redes sociales. Su propuesta sigue siendo otra, la de mantener viva la esencia de la noche ibicenca y recordarnos que, al final, todo empieza y termina en la pista de baile.