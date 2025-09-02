Un nuevo concepto de cuidado personal en Formentera

Formentera es conocida por sus playas y por su ambiente relajado, pero en los últimos años también se ha consolidado como un destino de bienestar. En este contexto, Teranka ha logrado destacar con una propuesta que combina descanso, programas de salud personalizados y una agenda cultural abierta tanto a sus huéspedes como a visitantes externos. Situado en la playa de Migjorn, el hotel ofrece un espacio en el que cada detalle está pensado para favorecer la calma y la conexión con el entorno.

Los clientes que se alojan en Teranka encuentran una oferta adaptada a diferentes necesidades, desde sesiones de yoga y meditación al amanecer hasta actividades diseñadas para vivir la isla de manera más consciente. La cocina, basada en productos locales y de temporada, completa una experiencia que busca cuidar tanto el cuerpo como la mente.

Un programa de bienestar adaptado

El programa ‘Essence of Flow’ es la base de la propuesta del hotel. No se trata de un calendario rígido, sino de un acompañamiento personalizado que atiende el equilibrio físico, emocional y mental de cada huésped. A ello se suma la presencia de especialistas internacionales, conocidos como ‘Luminaries’, que refuerzan la oferta con diferentes técnicas de cuidado.

En esta temporada participan expertos en Ayurveda y purificación Panchakarma, profesionales de reiki y drenaje linfático y terapeutas de reflexología o masaje Kobido. Sus residencias se complementan con talleres semanales, meditaciones sonoras, caminatas guiadas y experiencias en grupos reducidos que permiten conectar con la naturaleza de la isla.

La biblioteca de Teranka es uno de los espacios más acogedores del hotel.

La filosofía del hotel se refleja también en su diseño. Con 35 habitaciones distribuidas en tres edificios encalados, Teranka combina el estilo mediterráneo con instalaciones artísticas seleccionadas por la comisaria Katrina Phillips. La colección incluye tapices tejidos a mano, esculturas y dibujos elaborados principalmente por mujeres artistas, lo que aporta una dimensión cultural y artesanal a los espacios comunes.

La Biblioteca del Mar

La apuesta cultural se materializa en la Biblioteca del Mar, un espacio pensado para fomentar el intercambio de ideas. Allí se celebran encuentros con artistas, escritores y pensadores que comparten con el público sus procesos creativos y su relación con Formentera.

Uno de los encuentros celebrados en la Biblioteca del Mar. / .

El último evento tuvo lugar el pasado 17 de agosto, cuando las artistas residentes Anna Ametller y Elizabeth Rose Langford protagonizaron una conversación sobre arte y territorio. Ambas han creado piezas inspiradas en las texturas y el ritmo sereno de la isla, y explicaron cómo la naturaleza ha influido en su trabajo. La actividad está disponible también para visitantes que no se alojen en el hotel con la posibilidad de completar la experiencia con un almuerzo en el restaurante.

El 27 de septiembre será el turno de un taller práctico dirigido por Elizabeth Rose Langford bajo el título Tierra y Ocre. En él, los participantes prepararán pigmentos naturales a partir de ocre crudo y los aplicarán en un ejercicio de dibujo meditativo. La actividad, que también puede combinarse con un almuerzo, ofrece una experiencia distinta que conecta arte y naturaleza de forma directa.

Con esta combinación de bienestar, arte y cultura, Teranka se ha consolidado como un espacio singular en Formentera. Su propuesta va más allá del alojamiento tradicional y busca que cada estancia se convierta en una oportunidad para descansar, cuidarse y descubrir nuevas formas de relacionarse con la isla.