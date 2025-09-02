Nace Beso de Mar, la nueva fragancia que huele a paraíso

Beso Perfumes presentó en su ya icónica goleta, fondeada en las costas de Ibiza, su última creación: Beso de Mar, un perfume que captura la esencia más pura del Mediterráneo.

La presentación de Beso de Mar se realizó entre amigos, colaboradores y miembros de la tribu Beso.

Cuando el sol descendió sobre las aguas turquesas de Ibiza y Formentera y una brisa marina acariciaba las velas, tuvo lugar un encuentro íntimo entre amigos, colaboradores y miembros de la tribu Beso. El mar como testigo y la belleza del entorno como cómplice, Angie López, cofundadora del grupo Beso, y Joaquín, parte del alma perfumista del proyecto, revelaron los secretos de esta nueva fragancia que promete convertirse en un clásico de verano.

Beso de Mar se presentó al atardecer en la goleta del grupo Beso.

Beso de Mar nace como una oda sensorial a los paisajes del archipiélago balear: «Una fragancia fresca y luminosa que te transporta a las aguas cristalinas donde el cielo y el mar se funden en un abrazo eterno. Es calma, es libertad, es la pureza de un instante eterno junto al océano».

Julia Nar puso su voz y la música con su guitarra a la presentación.

La formulación ha sido creada por la perfumista Carol Belli, quien ha trabajado con una paleta de notas que evocan el alma marina y vegetal de la isla:

Salida: Cardamomo, lavanda, limón, manzanilla y romero

Corazón: Jazmín, salvia, té, muguet y mahonial

Fondo: Ámbar gris, almizcle, vainilla, cedro y akigalawood

Durante la presentación, los asistentes brindaron con cócteles exclusivos preparados por Christian Armigieri, mientras la voz y guitarra de Julia Nar envolvían el momento en una atmósfera mágica y serena. El evento culminó con un atardecer dorado, los sabores de Real Caviar y el aroma de Beso de Mar flotando en el aire.

Una experiencia sensorial que, como siempre en Beso, va más allá del producto: se convierte en recuerdo, en vivencia, en historia compartida.

La embarcación se engalanó para el evento / .

Beso de Mar se une a otros perfumes como Beso de Sal, Beso de Sol y Beso de Fuego. El objetivo de las fragancias de Beso es «transportarnos a esos recuerdos tan especiales de nuestras vidas», explica Angie López.

Beso de Mar ya está disponible en las tiendas Beso Shop y en la tienda online en besoshopb.com.