ESPECIAL SUMMERTIME. BESO BEACH
Nace Beso de Mar, la nueva fragancia que huele a paraíso
La nueva fragancia, creada por la perfumista Carol Belli, es fresca, luminosa y transporta a las aguas cristalinas donde el cielo y el mar se funden en un abrazo eterno
Beso Perfumes presentó en su ya icónica goleta, fondeada en las costas de Ibiza, su última creación: Beso de Mar, un perfume que captura la esencia más pura del Mediterráneo.
Cuando el sol descendió sobre las aguas turquesas de Ibiza y Formentera y una brisa marina acariciaba las velas, tuvo lugar un encuentro íntimo entre amigos, colaboradores y miembros de la tribu Beso. El mar como testigo y la belleza del entorno como cómplice, Angie López, cofundadora del grupo Beso, y Joaquín, parte del alma perfumista del proyecto, revelaron los secretos de esta nueva fragancia que promete convertirse en un clásico de verano.
Beso de Mar nace como una oda sensorial a los paisajes del archipiélago balear: «Una fragancia fresca y luminosa que te transporta a las aguas cristalinas donde el cielo y el mar se funden en un abrazo eterno. Es calma, es libertad, es la pureza de un instante eterno junto al océano».
La formulación ha sido creada por la perfumista Carol Belli, quien ha trabajado con una paleta de notas que evocan el alma marina y vegetal de la isla:
Salida: Cardamomo, lavanda, limón, manzanilla y romero
Corazón: Jazmín, salvia, té, muguet y mahonial
Fondo: Ámbar gris, almizcle, vainilla, cedro y akigalawood
Durante la presentación, los asistentes brindaron con cócteles exclusivos preparados por Christian Armigieri, mientras la voz y guitarra de Julia Nar envolvían el momento en una atmósfera mágica y serena. El evento culminó con un atardecer dorado, los sabores de Real Caviar y el aroma de Beso de Mar flotando en el aire.
Una experiencia sensorial que, como siempre en Beso, va más allá del producto: se convierte en recuerdo, en vivencia, en historia compartida.
Beso de Mar se une a otros perfumes como Beso de Sal, Beso de Sol y Beso de Fuego. El objetivo de las fragancias de Beso es «transportarnos a esos recuerdos tan especiales de nuestras vidas», explica Angie López.
Beso de Mar ya está disponible en las tiendas Beso Shop y en la tienda online en besoshopb.com.
- Otros dos muertos en un accidente, apenas unas horas después, en el mismo punto de la carretera de Santa Eulària
- Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
- Una fallecida y un herido muy grave tras un accidente de tráfico entre un coche y una moto en Santa Eulària
- Una de las fallecidas en la carretera de Ibiza a Santa Eulària era enfermera en Can Misses
- Nervios en el sector del chárter con caídas de los ingresos hasta del 50%
- Tres muertos en menos de diez horas en el mismo tramo de una carretera de Ibiza
- Multa de hasta 60.000 euros por capturar 14 ejemplares de 'verderol' de talla inferior a la permitida en Ibiza
- Una fallecida tras un accidente de tráfico entre un coche y una moto en Santa Eulària