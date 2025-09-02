Martin Garrix: «No hay un sitio en el mundo como Ushuaïa, cada show es una experiencia»

Martin Gerard Garretzen (Ámsterdam, 1996) es una megaestrella global de la música de baile electrónica (EDM) y con solo 28 años ha conseguido coronarse como el mejor dj del mundo de esta especialidad gracias a su enorme talento para crear canciones con letras preciosas y excelentes armonías, su manejo de la tecnología y los instrumentos, su impactante puesta en escena, su vibrante forma de pinchar música y remezclar canciones, y sus colaboraciones con artistas de fama mundial como Bono y The Edge del grupo U2 o solistas como el americano Usher, la británica Dua Lipa, el francés David Guetta, entre otros números 1 en su género.

Este verano, Garrix celebra en el famoso megaclub de Platja d’en Bossa Ushuaïa Ibiza su décimo año de residencia todos los jueves del verano, con un espectáculo diseñado especialmente para esta conmemoración, denominado ‘X’, que resume su trayectoria musical y aporta destacadas novedades en la producción con exuberantes proyecciones cinematográficas, psicodélicas, efectos especiales en cadena sincronizados al minuto con rayos láseres, pirotecnia, efectos deslumbrantes... Esta celebración de su residencia en Ushuaïa Ibiza presenta un grandioso espectáculo basado en sus grandes éxitos, remezclas de canciones famosas de EDM y nuevas canciones durante dos horas con intensa música de baile frenética y vibrante.

Encaramado en su original escenario a diez metros del suelo, el numero uno del mundo, según la revista DJ Magazine, mantiene al público en vilo, coreando sus canciones y bailando con su espectacular show de increíbles visuales y una luminotecnia fascinante que deja atónitos a los fans y asistentes.

«No hay un sitio en el mundo como Ushuaïa, cada show es una experiencia»

Martin comenzó hace doce años a pinchar como telonero de David Guetta y Avicii y su primer show internacional fue en 2012 en la isla. Desde entonces ha crecido como artista global hasta convertirse en el numero uno del mundo junto a otro DJ neerlandés, Armin Van Buuren. Su trabajo como productor también ha sido notable y se incrementa con los años y la experiencia en colaboraciones con grandes artistas de fama mundial como U2, Dua Lipa o Usher. Tiene su propio sello discográfico, STMPD Records, y muestra la vida de un dj detrás del escenario y a nivel personal con una serie documental denominada ‘The Martin Garrix Show’ en la que muestra la dedicación y el esfuerzo que mueve cada espectáculo: “Siempre soñé con compartir mi experiencia y viajes por el mundo con los fans y esta serie recapitula los momentos más especiales de los últimos diez años de conciertos y festivales multitudinarios por todo el planeta”, apunta Garrix.

Otra de la virtudes de este artista superestrella del global del EDM es aportar iniciativas nuevas y experiencias originales al mundo de la electrónica, como pinchar en live Stream desde un barco en marcha por los canales de Ámsterdam a la puesta de sol acompañado de decenas de barcos tocando ‘Higher on Life’ en el Martin Garrix Live on Dutch Waters o celebrar el 5 de mayo, día de la liberación de los Países Bajos, para la ciudad que le adora o celebrar su cumpleaños en su ático de Ámsterdam con una gran fiesta que incluía un gran equipo de música y hasta fuegos artificiales.

Una superestrella del EDM

¿Cómo valora su residencia de diez años en Ushuaïa Ibiza?

Han sido 10 años de residencia increíbles. No hay ningún sitio en el mundo como Ushuaïa, cada show es una nueva experiencia. Con el espectáculo ‘X’ de este verano presentamos un concepto que rinde homenaje a una década de actuaciones explosivas, euforia en la pista y momentos clave de mi carrera. Es surrealista estar en un club tan espectacular e irónico, es muy especial actuar ahí, siento mucha adrenalina y emoción cada vez que me subo a este icónico escenario.

Primer plano de Martin Garrix y dos momentos de su performance en Ushuaïa Ibiza. | THE NIGHT LEAGUE

¿Qué ha cambiado en la música en esta década?

Se veían menos teléfonos móviles, la gente en general bailaba más, no tenía mi propia noche ni residencia ya que pinchaba como telonero en la fiesta de Avicii. Me gustan las dos épocas porque han supuesto mi evolución como artista. La producción ahora es increíble con un avance notable en los efectos visuales, el sonido y la puesta en escena.

¿Qué tal va su gira mundial?

Hoy estoy en Ibiza y mañana en Las Vegas, es algo increíble, tengo muchos shows y desplazamientos, pero me emocionan tanto que vale la pena. Me gusta pinchar nueva música y probar innovadoras ideas y mezclas. Tengo que viajar mucho pero me gusta. El show que presentamos en Ibiza es muy diferente a todos los demás, es un escenario diseñado exclusivamente para mis actuaciones en Ushuaïa, lo cual es una motivación añadida.

¿Qué le gusta más: los festivales, las discotecas u otro tipo de fiestas o de entretenimiento?

Me agradan mucho los festivales por la producción, los fuegos artificiales, el público es diferente, pero también las discotecas ya que se pueden pinchar sets más largos y variados. Me interesa cualquier clase de actuación de cara al público.

El día de la festividad del rey de Nederland usted monta una superfiesta en Ámsterdam, el año pasado fue espectacular en su ático con castillo de fuegos artificiales incluido.

Es un día muy especial en Nederland y en la ciudad de Ámsterdam porque todo el mundo está de fiesta, en cada esquina hay un evento o una performance y es muy divertido. Ese día hago una fiesta en mi casa con amigos e invitados, con música y fuegos artificiales.

¿El EDM está evolucionando como estilo musical de baile?

Los últimos años se ha convertido en algo más espectacular. Personalmente prefiero la música con más groove, emoción, melodía y voces. Hay una parte de la electrónica que no me gusta tanto pero en el escenario global de la música de baile actual tiene que haber de todo, yo hago lo mío y cada uno lo suyo. Hay una parte de la electrónica en general que me llama la atención, hay colaboraciones, lo cual hace que sea muy variado.

¿Cómo define su show global?

Es como un concierto, casi todas las canciones que pincho las he producido yo. Soy productor además de dj. Trato de mantener un ritmo trepidante durante dos horas y hacer vibrar al público con una energía muy alta. Mi estilo es electrónic–pop más melódico dentro de la música electrónica actual, con melodías que transmiten emoción y hay canciones preciosas y temas más agresivos.

El show del décimo aniversario denominado ‘X’ es una exhuberancia de efectos visuales, pirotecnia, láseres, con una potente presencia del artista. | FTHE NIGHT LEAGUE

¿Porque la gente ya no baila bien?

No creo que la gente no baile como antes porque esté grabando, pero en mi show la audiencia baila mucho. Es un nueva experiencia y puede que no haya tanto entusiasmo por bailar.

¿Cómo ve el futuro de la música electrónica en general?

Hay productores geniales como Fred y pioneros como David Guetta, Tiësto o los ya legendarios Daft Punk. El hecho de que colaboren tantos artistas juntos con el formato ‘back to back ‘y otros hace que estemos viviendo un momento único para la música electrónica. La producción es más accesible para todos, hace que dé lo mejor de mí pero también contribuye a que otra gente pueda hacerlo igualmente.

¿En qué proyectos trabaja?

Estoy produciendo nueva música, colaborando con diferentes bandas ya que me gustan mucho las guitarras y ahora tengo más influencia del rock. Mi trabajo en el estudio es intenso pero fascinante, siempre hago lo que siento, con total libertad y experimento mucho.

La IA está cambiando los conceptos estándar de la música y la producción. ¿Cambiará la forma de escucharla y sentirla?

La música tiene que ver con la conexión y las emociones. El uso de las tecnologías como la inteligencia artificial en la música da un poco de miedo, pero creo que se va a regular de algún modo, porque es necesario. La gente sabe distinguir entre algo que está creado por un ser humano o por un elemento tecnológico, son tiempos interesantes en los que hay que encontrar un balance para mantener la creatividad del artista.

¿Hacia dónde se dirige el futuro de la industria de la música para sobrevivir con plataformas como Spotify, Amazon Music y otras?

Va a volver el vinilo y subirá su producción aún más aunque es lo opuesto al streaming. No sé realmente hacia dónde se enfocará, pero he visto cómo ha evolucionado en los últimos diez años y es impresionante, ¿quién sabe cómo va a cambiar? Ojalá pudiera predecir lo que va a pasar con la industria y la música.

¿Qué significa Ibiza para usted?

Es como mi casa, el lugar donde he pasado muchos momentos inolvidables. Mis padres viven aquí, lo que lo hace aún más especial y siempre estoy relajado. Es un lugar muy significativo para mí por muchas cosas.

¿Con qué sueña?

Con todo lo posible. Me gustaría hacer muchas colaboraciones con grandes artistas y algún día hacer menos shows y pasar más tiempo en el estudio de grabación que es mi verdadera pasión.