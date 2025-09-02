Dos islas en las que el verano se alarga más allá de lo que marca el calendario

En Ibiza y Formentera, el verano no se acaba cuando lo marca el calendario. Las islas prolongan la temporada durante septiembre y octubre. El ritmo sigue vivo, las playas mantienen su encanto y la agenda de ocio ofrece propuestas para todos los gustos. Con menos aglomeraciones y temperaturas más suaves, es un momento ideal tanto para los residentes como para quienes visitan las Pitiusas en busca de experiencias diferentes.

Las fiestas de cierre de las discotecas en Ibiza son uno de los grandes atractivos de esta etapa. Amnesia, Ushuaïa, Hï Ibiza, [UNVRS], Pacha, DC10 o Chinois Ibiza preparan eventos que reúnen a miles de personas y que se han convertido en una referencia internacional. Los dj más reconocidos de la escena electrónica firman sesiones que concentran la intensidad de toda la temporada en una sola noche. Además de poner punto y final al verano, estas fiestas se han consolidado como una cita imprescindible para los amantes de la música.

Una sesión de yoga al aire libre en el hotel Teranka de Formentera. | TERANKA

El ocio nocturno, sin embargo, no se limita a los grandes clubes. Los beach clubs y bares frente al mar prolongan la actividad durante estas semanas con una propuesta más relajada. Allí, un día de playa puede transformarse en una comida con los pies en la arena y alargarse hasta el atardecer con música en directo o sesiones de dj. Locales como Nassau Beach Club o Beso Beach, junto a otros repartidos por toda la costa, ofrecen una manera distinta de disfrutar del ambiente veraniego de las islas.

La pista de Amnesia durante una de las fiestas del verano. | PHRANK

La gastronomía sigue siendo un pilar fundamental. Ibiza y Formentera ofrecen desde restaurantes tradicionales hasta propuestas de alta cocina que reinterpretan los sabores mediterráneos. Las islas se han consolidado como un destino atractivo para quienes viajan con el objetivo de descubrir nuevas experiencias gastronómicas.

Un día de hamaca y piscina

Los hoteles Hyde y Mondrian, en Cala Llonga, ofrecen la opción del ‘daypass’. | HYDE HOTELS

Los hoteles también se suman a la oferta de final de verano. Más allá del alojamiento, sus terrazas, restaurantes, spas y piscinas se convierten en espacios abiertos a todos los públicos gracias a la fórmula del daypass. Esta modalidad permite disfrutar de las instalaciones de un resort sin necesidad de pasar la noche en él. Un día de piscina, un tratamiento de bienestar o una comida en un entorno cuidado son opciones cada vez más valoradas tanto por visitantes como por residentes.

La naturaleza muestra en septiembre y octubre una cara especialmente atractiva. Con el calor más moderado, las playas siguen siendo un reclamo y resultan mucho más agradables para pasar el día. El mar es también escenario de actividades como el paddle surf, el kayak o el snorkel. Quienes buscan una experiencia más completa encuentran en el buceo fondos marinos de gran riqueza y la posibilidad de adentrarse en cuevas submarinas.

Las vistas desde sa Talaia, el punto más alto de Ibiza. | ISTOCK

En tierra firme, senderos y rutas ciclistas recorren bosques, acantilados y miradores. La subida a Sa Talaia, el punto más alto de Ibiza, ofrece vistas panorámicas que muestran la isla desde otra perspectiva. También los caminos que conducen a calas menos conocidas permiten descubrir un entorno natural que en estas fechas se disfruta con mayor tranquilidad.

El bienestar tiene un lugar destacado en el calendario de final de temporada. Spas, centros de yoga y programas de salud proponen actividades pensadas para quienes desean desconectar y cuidar su cuerpo y su mente. Sesiones de yoga al aire libre, masajes frente al mar o escapadas de fin de semana orientadas al descanso son algunas de las opciones disponibles en ambas islas.

La cultura y la historia como atractivo turístico

La cultura también se mantiene activa en estos meses. Dalt Vila, con sus murallas renacentistas y calles empedradas, sigue siendo uno de los paseos más recomendados para quienes desean conocer el pasado de Ibiza. Los museos y yacimientos arqueológicos muestran la huella de las distintas civilizaciones que han pasado por la isla.

Pasear por las calles empedradas de Dalt Vila y conocer más sobre la historia de la isla es más agradable cuando las temperaturas dan un respiro. | ISTOCK

Las fiestas patronales y los mercados locales completan la oferta. Las celebraciones populares y las ferias gastronómicas permiten descubrir de cerca las tradiciones de los pueblos de las islas. Para el visitante suponen una oportunidad de acercarse al día a día del lugar, mientras que para el residente son un recordatorio de la riqueza cultural que sigue presente más allá del turismo.

En conjunto, el final del verano y el inicio del otoño ofrecen unas islas con múltiples posibilidades. Cada persona encuentra su manera de aprovechar estos meses. Algunos prefieren la intensidad de una gran noche de música, otros optan por la calma de una cala escondida, hay quien disfruta de la comodidad de un hotel con todas las comodidades y también quien aprovecha para recorrer rutas de senderismo con temperaturas más agradables.

Lejos de apagarse, Ibiza y Formentera mantienen una agenda variada y activa que demuestra que el verano se alarga más allá de agosto. Las islas reúnen en estas semanas ocio nocturno, gastronomía, cultura, naturaleza y descanso. Dos destinos que ofrecen mucho más que sol y playa durante los meses centrales y que invitan a descubrir nuevas facetas en cada visita.