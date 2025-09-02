La isla despide la temporada con maratones de fiesta y carteles únicos

Octubre marca el final de la temporada en Ibiza y, como cada año, las discotecas preparan sus fiestas de cierre. Son citas imprescindibles para los amantes de la música electrónica y un reclamo que prolonga el pulso turístico de la isla hasta bien entrado el otoño.

En 2025, los closings llegan con novedades destacadas, carteles con artistas de renombre internacional y un calendario que convertirá a la isla, una vez más, en la capital mundial de la cultura club.

Amnesia Ibiza

Imagen de la fiesta de apertura de este verano en Amnesia Ibiza. | PHRANK

El cierre de Amnesia es cada año uno de los más esperados y este verano no es ninguna excepción. El Amnesia Closing Festival volverá a ser una doble jornada de fiesta. La cita será los días 10 y 11 de octubre.

La propuesta gira en torno a una invitación a «seguir el conejo blanco», pero lo que realmente engancha es la experiencia de vivir la discoteca en su máxima expresión: sesiones que se alargan durante la madrugada y terminan con la salida del sol. En Amnesia, lo importante no es ser visto, sino desaparecer al ritmo de los beats de los dj y el cierre no es una excepción. Una cita que cada temporada reafirma por qué este closing está en la agenda de todo clubber.

The Trilogy: Ushuaïa Ibiza, Hï Ibiza y UNVRS

La gran novedad del calendario es The Trilogy, un fin de semana histórico que unirá bajo un mismo concepto a Ushuaïa Ibiza, Hï Ibiza y UNVRS en tres eventos consecutivos.

El arranque será el 11 de octubre en Ushuaïa Ibiza, con un cartel encabezado por Eric Prydz, acompañado de Paul Kalkbrenner, el esperado b2b entre Adam Beyer y Chris Avantgarde, además de Korolova, Franky Wah, Tripolism, J Ribbon y Yulia Niko.

El escenario de Ushuaïa Ibiza se ha convertido este verano en una auténtica fábrica futurista con ANTS Metalworks. | USHUAÏA IBIZA

La segunda parte tendrá lugar esa misma noche en Hï Ibiza, elegido como mejor club del mundo, que desplegará toda su infraestructura multiespacio. Y el domingo 12 de octubre, el protagonismo será para UNVRS, el nuevo club de la isla que, tras firmar una temporada de éxitos, prepara un cierre de dimensiones monumentales. Las alineaciones completas de la Parte Dos y Parte Tres se anunciarán en breve, junto con las entradas combinadas que permitirán disfrutar del evento completo.

La pista de Hï Ibiza durante la fiesta Metamorfosi de Joseph Capriati. | HÏ IBIZA

Pacha Ibiza

Las icónicas cerezas cierran su temporada más fuerte con una larga serie de fiestas. La primera será Pure Pacha, el 27 de septiembre, con Robin Schulz y nombres como Sunnery James & Ryan Marciano. Le seguirá Defected, el 2 de octubre, con Eats Everything, Masters At Work y Sam Divine.

Solomun durante una de sus fiestas en Pacha Ibiza. | PACHA IBIZA

El 4 de octubre, la icónica fiesta Flower Power pondrá fin a su verano con Bora Uzer y Purple Disco Machine. El domingo 5 llegará Solomun +1, con un ‘All Night Long’ a cargo del propio Solomun.

Después vendrán los cierres de Sonny Fodera el 6 de octubre, CAMELPHAT el 7 y Mau P el 8, cada uno con invitados de peso.

El turno de Music On, con Marco Carola, será doble: el jueves 9 de octubre junto a Vintage Culture b2b Franky Rizardo y el viernes 10 con Cloonee, Ahmed Spins y Da Vid.

Finalmente, el Grand Closing Party Weekend está previsto para los días 11 y 12 de octubre. El sábado todo el protagonismo es para Rüfüs Du Sol, que ofrecerá un dj set exclusivo, y el domingo tomará el relevo Roger Sanchez, pionero del house estadounidense y referente internacional.

DC10 Ibiza

El lunes 13 de octubre, Circoloco, la fiesta más famosa de DC10 Ibiza y una de las más conocidas de la isla, volverá a marcar el final de la temporada en este club.Aunque todavía no se ha anunciado el cartel, la expectación es máxima. Este evento reúne cada año a figuras clave de la escena underground en una de las fiestas más influyentes del mundo.

Circoloco es la fiesta más emblemática de DC10 Ibiza y una de las más famosas de la isla. | LOUIS NESBITT

Chinois Ibiza

El club de Marina Ibiza todavía no ha comunicado las fechas de su cierre, aunque probablemente, en las próximas semanas, se concrete su programación de final de temporada.

El mes de octubre se ha consolidado como un segundo punto culminante en el calendario turístico de Ibiza. Mientras otros destinos mediterráneos ya han bajado la persiana, la isla mantiene una oferta de ocio que la convierte en referencia mundial hasta bien entrado el otoño.

El público disfruta en Chinois Ibiza durante una fiesta este verano. | MARIO PINTA

En 2025, los grandes nombres vuelven a coincidir en los escenarios más emblemáticos de la isla. Desde Amnesia, Pacha o Chinois Ibiza hasta Ushuaïa, Hï Ibiza, UNVRS y DC10 Ibiza, todos contribuyen a un calendario que coloca a la isla en el centro del mapa internacional.

Los cierres de las discotecas son, cada temporada, una demostración de la capacidad de la isla para reinventarse y mantener su atractivo. Y, con propuestas como The Trilogy o los maratones de Amnesia y Pacha, la despedida de este 2025 se perfila como una de las más potentes de los últimos años.