Hoteles para disfrutar sin reservar habitación

¿Eres residente y te dan ganas de disfrutar de la isla como si fueses un turista? ¿Estás de vacaciones en Ibiza y te encantaría vivir la experiencia que brindan los mejores hoteles, pero no tienes presupuesto para pasar en ellos todas tus vacaciones? Optar por un day pass es una de las mejores alternativas en cualquiera de estas situaciones. Se trata de una tendencia en auge que permite disfrutar de las instalaciones y servicios de un alojamiento sin necesidad de reservar habitación para pasar la noche.

Vivir la experiencia sin necesidad de alojarse

En los últimos años, los day pass se han convertido en una tendencia en auge en el sector turístico. Pero, ¿en qué consiste exactamente este formato? Un day pass es un pase diario que otorga acceso a las áreas comunes de un hotel como piscinas, spa, gimnasios, restaurantes y zonas de ocio durante un periodo de tiempo determinado (normalmente de 8 a 12 horas). Esta opción está dirigida tanto a turistas como a residentes que buscan una experiencia de relax, entretenimiento o simplemente un espacio exclusivo para pasar el día en solitario, en pareja o en familia. ¡Hay planes para todos los gustos!

Diferentes opciones para pasar el día en el hotel

Ibiza no ha escapado de esta tendencia internacional, y muchos de sus alojamientos, tanto familiares como sólo para adultos, han optado por esta modalidad presentada en diferentes formatos. Algunos hoteles cobran un precio fijo por disfrutar durante determinadas horas del mismo modo que lo hacen los huéspedes all inclusive: acceso libre a todos los espacios y consumo ilimitado de comida y bebida. Otros optan por ofrecer una hamaca o una cama balinesa a cambio de un crédito que el usuario puede invertir en los diferentes servicios de bares o restauración del hotel.

The Unexpected Hotel Ibiza, UshuaÏa. / The Unexpected Hotel Ibiza

The Unexpected Hotel Ibiza

Hay quienes quieren vivir un día en un hotel, y quienes desean convertir esa experiencia en inolvidable. Para estos segundos está The Unexpected Hotel Ibiza, donde las opciones de day pass se presentan en tres modalidades. Day &Night Experience (con acceso a todos los restaurantes y espacios del hotel); The Beach, Unexpected Ibiza; y The Oyster &Caviar Bar. Los precios varían según la opción y el mes, y parten de los 60 euros en temporada baja.

Nobu Hotel Ibiza Bay / Nobu Hotel Ibiza Bay

Nobu Hotel Ibiza Bay

En la bahía de Talamanca, NobuHotel Ibiza Bay abre sus instalaciones a toda la isla gracias a sus diferentes propuestas ‘Spend the day’. El Beach Deck está disponible para visitantes externos que deseen relajarse junto a la piscina y disfrutar de la gastronomía y la energía chic de Ibiza Bay. Camas balinesas, beach beds, tumbonas o cabañas para familias se pueden reservar para rendirse al lujo durante un día. Consumos mínimos a partir de 150 euros.

Hotel Hyde Ibiza / Hyde y Mondrian

Hoteles Hyde y Mondrian

Las impresionantes vistas de Cala Llonga son el telón de fondo perfecto para vivir momentos únicos en los Hoteles Hyde y Mondrian. Sus impresionantes piscinas están disponibles a clientes externos: día de piscina con tumbona (70 euros, para gastar en comida y bebida), día de piscina con cama Bali (150 euros, para consumir), y jornada de yoga, desayuno y piscina (los martes y jueves, desde 75 euros con crédito de 50 euros para consumir en el Pool Bar).

Hard Rock Hotel Ibiza / Hard Rock Hotel Ibiza

Hard Rock Hotel Ibiza

Hard Rock Hotel Ibiza es un clásico imprescindible en la isla. Su Day Pass permite acceder a las emblemáticas piscinas Splash y Eden, donde tomar el sol como una auténtica estrella del rock. Cómodas hamacas, buena música y un ambiente vibrante con cócteles de autor y una cuidada propuesta gastronómica de cocina mediterránea y productos de kilómetro cero. Todo pensado para ofrecer una experiencia completa, relajante y con el sello inconfundible de Hard Rock Hotel.

Hotel Boutique Las Mimosas y restaurante italiano Mimo's / Las Mimosas

Hotel Boutique y Spa Las Mimosas

Hotel Boutique y Spa Las Mimosas es el espacio ideal para disfrutar de una jornada de relax y bienestar. Sus propuestas de day pass cuentan con precios especiales para residentes que incluyen desde el acceso clásico, con tumbona por 45 euros por persona (40 se pueden disfrutar en su restaurante Mimo´s); acceso con cama balinesa y una hora de spa por 85 euros por persona (80 son crédito para consumiciones en el restaurante), o acceso a spa y gym por 25 euros por persona.

Hotel Mongibello / @adamjohnstonphotography

Hotel Mongibello

Su lema es ‘El arte de vivir’, y no podría estar mejor elegido. El Hotel Mongibello es uno de esos espacios que invitan a sentir, a desconectar. Un privilegio no sólo pensado para sus huéspedes sino también para clientes externos, que pueden sumergirse en una experiencia única frente al mar en Siesta (Santa Eulària). El precio es de 80 euros por día e incluye 60 euros de consumición en alimentación.

Hotel Grand Palladium Palace Ibiza. / Roberto Lara

Grand Palladium Hotels & Resorts

Cuando el plan de disfrutar es para toda la familia, Grand Palladium Palace Ibiza y White Island son dos opciones más que recomendables. El acceso a las instalaciones, restaurantes, bares y actividades de ambos hoteles se presenta en forma de day pass (de 10 a 18 horas), night pass (de 18 a 00 horas) o un full pass que combina los dos anteriores. Precios desde 35 euros los niños y 70 euros los adultos en los day y night pass.

JACARANDA / Marcelo Sastre

Jacaranda Lounge

Buena gastronomía, un ambiente relajado y una ubicación privilegiada frente al mar con una gran piscina son los ingredientes esenciales de Jacaranda Lounge, un destino para disfrutar del verano en Ibiza. El establecimiento ofrece diferentes opciones con camas de playa, camas VIP o experiencias de grupo. ¿La novedad esta temporada?Su barbacoa coreana, que se suma a las diferentes opciones de cocinas del mundo.

Restaurante Hotel Rural Can Curreu. / G GYPSYWESTWOOD PHOTOGRAPHY

Hotel Rural Can Curreu

La fórmula perfecta para quienes buscan relajarse en plena naturaleza en Ibiza la tiene el Hotel Rural Can Curreu. Sin disponer de un day pass al uso, el alojamiento presenta diversas opciones de gastronomía y bienestar para gozar de sus servicios sin necesidad de hacer noche. Menús degustación, sesiones de spa y paseos a caballo para un día inolvidable.