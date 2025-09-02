Una galería de arte en un club nocturno

En una alianza pionera, The Night League, W1 Curates y Hï Ibiza han presentado la primera galería de arte instalada dentro de un club. La propuesta combina música, arte digital e innovación tecnológica en una experiencia inmersiva que conecta culturas y abre nuevas vías de expresión para creadores internacionales.

Hï Ibiza, elegido durante cuatro años consecutivos como el club número uno del mundo, ha sumado así un nuevo capítulo a su historia de innovación. De la mano de W1 Curates, plataforma londinense reconocida por su labor en la difusión del arte digital, el espacio se transforma en una galería viva que une instalaciones físicas, obras digitales y tecnología interactiva de última generación.

La experiencia comienza ya en la entrada, donde los visitantes se encuentran con un mural de Mr Cenz. El artista urbano británico imprime en sus obras un estilo futurista marcado por el ritmo, la música y la cultura callejera. Gracias a una aplicación desarrollada por W1 Curates, la pieza cobra vida mediante realidad aumentada y ofrece una primera inmersión al espectador.

En el interior del club se exhiben dos esculturas de KidEight, diseñador gráfico y artista con trayectoria desde 2007, conocido por firmar portadas para figuras como Gucci Mane, 2Chainz o French Montana. Su lenguaje visual audaz y cercano a la cultura musical encuentra en este espacio un lugar natural de exhibición. También destaca en el Tipi Garden un oso de gominola verde de dos metros de altura creado por WhIsBe, uno de los artistas urbanos más cotizados y reconocibles del panorama contemporáneo.

El color de las obras contrasta aún más sobre el fondo negro de las pantallas. | THE NIGHT LEAGUE - ROBERTO CASTAÑO

El corazón de la propuesta se encuentra junto al Dom Pérignon bar, en la terraza superior del club. Allí se ha instalado la primera galería de arte digital en un club nocturno, equipada con pantallas LED desarrolladas por W1 Curates. Estos dispositivos reproducen con exactitud la paleta cromática de cada creador y, al proyectar el negro, se apagan por completo, generando un contraste absoluto que se amplifica con un techo espejado. El resultado es una inmersión total en las obras, que parecen fundirse con el entorno y envolver al espectador.

En este espacio se exhibe una cuidada selección de artistas internacionales que marcan tendencia en el presente y futuro del arte visual. El italiano Annibale Siconolfi muestra paisajes urbanos distópicos y arquitecturas futuristas que combinan ciencia ficción y naturaleza. Ash Thorp, responsable del diseño del Batmóvil en la película The Batman de 2022, explora con sus animaciones la frontera entre el cine y el universo digital. Beeple, pionero del arte digital y conocido mundialmente tras la histórica venta de sus NFTs en 2021, aporta su mirada crítica sobre la tecnología, la política y la cultura pop. Mad Dog Jones, célebre por sus mundos de inspiración cyberpunk y por sus colaboraciones con la Fórmula 1 y Lewis Hamilton, traslada su fusión de surrealismo, naturaleza y narrativa tecnológica. También se pueden ver las creaciones de Six N. Five, estudio liderado por Ezequiel Pini en Barcelona que apuesta por entornos oníricos, hiperrealistas y minimalistas, y la obra de Shiro Fujioka, artista audiovisual que moldea universos abstractos a partir del sonido, la ciencia ficción y la emoción.

El proyecto contempla asimismo la posibilidad de adquirir obras en exclusiva. Entre las piezas disponibles se encuentran esculturas de osos de gominola de WhIsBe en diferentes tamaños, dos lienzos originales de Mr Cenz basados en los murales del club, esculturas Evol Angel de KidEight y una serie de impresiones limitadas en edición premium y en formato más accesible.

Hï ibiza