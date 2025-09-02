La fábrica futurista de ANTS conquista la isla

La temporada 2025 de ANTS ha marcado un antes y un después en la historia reciente de Ibiza. Bajo el concepto ANTS Metalworks, la colonia más icónica de la isla ha transformado cada sábado en un universo distópico donde las estructuras de acero, la maquinaria futurista y una producción audiovisual sin precedentes han convertido el escenario al aire libre de Ushuaïa Ibiza en un auténtico templo electrónico.

ANTS reúne cada año a grandes dj de la escena electrónica mundial. | THE NIGHT LEAGUE - MARINA BAEZA / .

Tras doce años, ANTS no solo ha consolidado su lugar como una de las residencias más influyentes de la escena, sino que ha llevado su propuesta a un nuevo nivel. Este verano la cita sabatina ha vivido su edición más ambiciosa, con debuts históricos, sets exclusivos y una narrativa propia que pondrá punto y final un verano más el próximo sábado 4 de octubre.

Entre los momentos más recordados de estos meses están el debut conjunto de Green Velvet y Skepta, que unieron dos mundos sonoros en un mismo escenario, así como los B2B entre Andrea Oliva y Nic Fanciulli. Cada sábado se ha convertido en un nuevo capítulo de una historia colectiva que encara en septiembre y octubre sus últimas páginas con la intensidad que la ha definido desde el primer instante.

La recta final llega con un calendario en el que se combinan artistas de primer nivel, referentes de la escena global y talentos emergentes. La presencia de nombres como Kölsch, Paul Kalkbrenner, Ilario Alicante o Gordo, junto a figuras habituales de la colonia como Andrea Oliva, Chelina Manuhutu, Raúl Rodríguez o Nic Fanciulli, garantiza que cada jornada mantenga la esencia del concepto.

La estética industrial que envuelve ANTS Metalworks, unida a la potencia de su sonido de vanguardia que oscila entre el house, el techno y el tech house, ha reforzado este verano la identidad de la colonia. ANTS ha sabido diferenciarse con una propuesta que construye un relato que se desarrolla a lo largo del lverano.

Estas últimas semanas representan la oportunidad de vivir en primera persona la comunión de The Colony, una experiencia que va más allá de la música para convertirse en un fenómeno cultural con identidad propia.

Miles de personas se dan cita cada sábado en ANTS Metalworks. | THE NIGHT LEAGUE - MARINA BAEZA / .

La capacidad de ANTS para reinventarse edición tras edición, introduciendo nuevos conceptos y desafiando los límites de la producción, refuerza su posición como una de las marcas más poderosas de la electrónica global. Lo que comenzó como un refugio underground para quienes trabajan en la isla se ha transformado en un movimiento internacional capaz de atraer a miles de visitantes y de situar a Ibiza, una vez más, en el centro del mapa mundial de la electrónica.

Más allá de ANTS, Ushuaïa Ibiza sigue siendo un hervidero de música y espectáculo. Las residencias de David Guetta, Martin Garrix, Calvin Harris o Dimitri Vegas & Like Mike, junto a citas especiales como el debut de John Summit o el regreso del festival I Love Reggaeton, dan forma a un calendario que culminará en octubre con The Trilogy, un cierre conjunto de Ushuaïa, Hï Ibiza y [UNVRS] llamado a convertirse en uno de los grandes capítulos de la historia reciente de la isla.