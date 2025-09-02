ESPECIAL SUMMERTIME. NASSAU BEACH CLUB
Elegancia, sabor y esencia mediterránea frente al mar
Nassau Beach Club es el lugar ideal para sumergirse en la esencia de Ibiza. Música, gastronomía y eventos sorprendentes esperan de día y de noche en una de las playas más animadas de la isla.
En el corazón de una de las playas más animadas de Ibiza, Platja d’en Bossa, Nassau Beach Club vibra con la energía única de la isla. Con acceso directo al mar y vistas espectaculares al Mediterráneo, es el lugar ideal para sumergirse en la esencia más viva de Ibiza: música, estilo, gastronomía y ambiente en estado puro, desde el día hasta la noche.
En Nassau Beach Club cada detalle importa: desde la atmósfera hasta la gastronomía. Una carta gourmet espera a los comensales con una fusión de cocina mediterránea e internacional capitaneada por Philippe Ingremeau y Damián Martínez, las dos mentes tras los fogones del Grupo Nassau.
En la propuesta gastronómica del restaurante destacan especialidades como el arroz meloso de bogavante, steak de atún salvaje con vegetales asados con mango y vinagreta de miso; carabineros gratinados, la famosa ensalada thai, gran variedad de sushi, mariscos y pescados frescos y opciones veganas y gluten free ideales para los amantes de la buena comida con un toque exótico y sofisticado.
Ambiente exclusivo desde el día hasta la noche
Durante el día, Nassau Beach Club late al ritmo del sol con un estilo chic y lleno de energía, mientras que al atardecer se transforma en un escenario vibrante donde la música y un público cosmopolita crean una atmósfera inolvidable. Es el lugar donde se celebra la vida, se disfruta el momento y se siente el auténtico espíritu de Ibiza. consolidándose como ‘The place to be’.
Hamacas de lujo, camas balinesas, servicio personalizado en playa, bañeras de champagne con ritual de servicio únicas, cócteles premium y un servicio al detalle que convierten un día de playa en una experiencia de alto nivel.
Conocido por sus temáticas únicas, encuentros exclusivos. Nassau es un destino imprescindible para quienes desean experimentar la auténtica vibra ibicenca con estilo.
- Otros dos muertos en un accidente, apenas unas horas después, en el mismo punto de la carretera de Santa Eulària
- Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
- Una fallecida y un herido muy grave tras un accidente de tráfico entre un coche y una moto en Santa Eulària
- Una de las fallecidas en la carretera de Ibiza a Santa Eulària era enfermera en Can Misses
- Nervios en el sector del chárter con caídas de los ingresos hasta del 50%
- Tres muertos en menos de diez horas en el mismo tramo de una carretera de Ibiza
- Multa de hasta 60.000 euros por capturar 14 ejemplares de 'verderol' de talla inferior a la permitida en Ibiza
- Una fallecida tras un accidente de tráfico entre un coche y una moto en Santa Eulària