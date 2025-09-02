En el corazón de una de las playas más animadas de Ibiza, Platja d’en Bossa, Nassau Beach Club vibra con la energía única de la isla. Con acceso directo al mar y vistas espectaculares al Mediterráneo, es el lugar ideal para sumergirse en la esencia más viva de Ibiza: música, estilo, gastronomía y ambiente en estado puro, desde el día hasta la noche.

Los eventos y la alta calidad gastronómica son dos de los grandes atractivos de Nassau Beach Club. / .

En Nassau Beach Club cada detalle importa: desde la atmósfera hasta la gastronomía. Una carta gourmet espera a los comensales con una fusión de cocina mediterránea e internacional capitaneada por Philippe Ingremeau y Damián Martínez, las dos mentes tras los fogones del Grupo Nassau.

Elegancia, sabor y esencia mediterránea frente al mar / .

En la propuesta gastronómica del restaurante destacan especialidades como el arroz meloso de bogavante, steak de atún salvaje con vegetales asados con mango y vinagreta de miso; carabineros gratinados, la famosa ensalada thai, gran variedad de sushi, mariscos y pescados frescos y opciones veganas y gluten free ideales para los amantes de la buena comida con un toque exótico y sofisticado.

Ambiente exclusivo desde el día hasta la noche

Durante el día, Nassau Beach Club late al ritmo del sol con un estilo chic y lleno de energía, mientras que al atardecer se transforma en un escenario vibrante donde la música y un público cosmopolita crean una atmósfera inolvidable. Es el lugar donde se celebra la vida, se disfruta el momento y se siente el auténtico espíritu de Ibiza. consolidándose como ‘The place to be’.

Elegancia, sabor y esencia mediterránea frente al mar / .

Hamacas de lujo, camas balinesas, servicio personalizado en playa, bañeras de champagne con ritual de servicio únicas, cócteles premium y un servicio al detalle que convierten un día de playa en una experiencia de alto nivel.

Conocido por sus temáticas únicas, encuentros exclusivos. Nassau es un destino imprescindible para quienes desean experimentar la auténtica vibra ibicenca con estilo.