ESPECIAL SUMMERTIME. TANIT BEACH IBIZA
Un destino mágico para saborear el mejor verano en Ibiza
Con los pies en la arena, una gastronomía con carácter y eventos para todos los públicos como el Flower Day,
Tanit Beach Ibiza es ese lugar donde todo el mundo quiere hacer una parada durante en el verano en la isla
La vida se vive mejor en lugares como Tanit Beach Ibiza, un oasis que equilibra a la perfección el lujo contemporáneo con la esencia más profunda y mística de la isla. Inspirado en la diosa Tanit, símbolo de feminidad, libertad y protección en la mitología ibicenca, este beach club ofrece mucho más que sol y mar: es una experiencia sensorial completa para toda la familia.
Desde que pones un pie en Tanit Beach, el ambiente lo envuelve todo. La música, cuidadosamente seleccionada para acompañar sin invadir, marca el ritmo del día, mientras el personal atiende con calidez y profesionalidad en este establecimiento family friendly. Aquí todos son bienvenidos, niños y mayores, para completar largas jornadas de playa o simplemente sentarse a degustar una cocina con caprichos para todos.
La atmósfera en este elegante beach club está impregnada de esa energía especial que solo se respira en Ibiza: libre, sofisticada y viva. Aquí no se viene a relajarse, se viene a sentir, a celebrar el momento y a conectar con lo mejor de la vida.
Una cocina con carácter
El menú de Tanit Beach Ibiza es un homenaje al Mediterráneo con toques de fusión internacional, diseñado para sorprender y seducir. Entre sus especialidades destacan el arroz de secreto ibérico, setas y pollo payés (una mezcla sabrosa y con raíces locales), arroz caldoso de pulpo y mejillones (potente, aromático, con el sabor del mar como protagonista), ceviche de atún salvaje estilo nikkei (fresco, vibrante y lleno de contrastes), una gran variedad de sushi con elaboraciones creativas, perfectas para compartir, o linguini con bogavante y mejillones (pura indulgencia frente al mar).
Además, Tanit Beach Ibiza es miembro de la Asociación de Celíacos de Baleares, y ofrece una amplia variedad de platos sin gluten, asegurando una experiencia gastronómica inclusiva y segura para todos los públicos.
El espíritu de Ibiza en su máxima expresión
Los domingos tienen un significado especial en Tanit Beach Ibiza, la joya familiar de Platja d’en Bossa. La semana se despide aquí con un Flower Day temático que rinde homenaje a la Ibiza más auténtica. Una decoración colorida, buena música y una atmósfera increíble fusionan el espíritu bohemio de la isla con el estilo elegante del beach club. El domingo es el momento ideal para soltarse, vestirse de flores y dejarse llevar por la magia del entorno sin prisas.
Ya sea para comer frente al mar, tomar una copa al atardecer o entregarse a una celebración entre amigos, Tanit Beach Ibiza es ese rincón donde el día fluye con estilo. Un homenaje a la feminidad, a la libertad y al disfrute consciente. Ven a sentir la isla. Ven a vivir Tanit.
