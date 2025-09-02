Crême de Crême se despide esta noche a lo grande

Termina agosto de la manera más cremosa. Tras una temporada de sábados inolvidables, llega el momento de poner el broche de oro: hoy sábado 30 de agosto, Playa Soleil acoge el Grand Closing de Crême de Crême, una despedida que promete ser tan hedonista como irreverente.

Cada sábado, el equipo de producción, los artistas y las ‘cremosas’ han convertido la cabina y la pista en un universo vibrante. A todo ello se sumó la magia del pastelero Diego Mejías, que viajó hasta Ibiza para preparar cada semana su famoso merengue en directo, elevando la experiencia a otro nivel. El resultado: una fiesta única que ha hecho vibrar Playa Soleil durante todo el verano.

Preparación de merengue en directo / .

Bailar sin mirar el reloj

El line up del cierre no podía ser menos: 1NCORDIO, Alevice, Cremeño, Jon Peña, Malik Lindo y Massuma se turnarán en cabina para mantener la energía arriba de principio a fin. Un cartel 100% club con personalidad propia, ritmos vibrantes y una atmósfera diseñada para bailar sin mirar el reloj.

Además, el Grand Closing cuenta con el apoyo de Grey Goose, que aporta un toque premium a la experiencia y refuerza la propuesta hedonista que distingue a Crême de Crême.

En este escenario privilegiado, con el mar a un paso y la mejor coctelería como aliada, Playa Soleil vuelve a apostar por el formato que mejor domina: música, ambiente exclusivo y ese aire de fin de verano que convierte cada tema en un recuerdo eterno.

Crême de Crême es una fiesta única que ha hecho vibrar Playa Soleil durante todo el verano. / D.I.

Crême de Crême no es una fiesta, es una proclamación de creatividad y estilo. Allí, la música, el arte y la cocina se mezclan para crear una experiencia que redefine el concepto de celebración moderna.

La cita es este sábado 30 de agosto de 2025, a partir de las 21 horas y hasta el final, en el corazón de Platja d’en Bossa. Una despedida larga y sabrosa, pensada para quienes saben cerrar con estilo.

Dado el éxito de la fiesta y la gran expectación, se recomienda reservar con antelación.