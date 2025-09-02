El Consell de Ibiza inaugura una nueva 'Temporada de Danza' con 12 espectáculos
La programación, que arranca el 5 de septiembre y se extenderá hasta el 22 de noviembre, contará también con un taller participativo
Contenido remitido
El Departamento de Cultura, Educación y Patrimonio del Consell Insular de Ibiza presenta la nueva edición de la 'Temporada de Danza 2025', que tendrá lugar en el Auditorio del Centro Sociocultural de Cas Serres del 5 de septiembre al 22 de noviembre de 2025.
Este encuentro anual con la danza reúne propuestas de estilos diversos como el flamenco contemporáneo, espectáculos participativos, cabaret, danza infantil, danza moderna y danza contemporánea. El programa ofrece funciones para todos los públicos, desde los más pequeños hasta el público adulto, y pretende consolidarse como una cita imprescindible en la agenda cultural de la isla.
Como en ediciones anteriores, las entradas tendrán un precio de ocho euros anticipada y doce euros en taquilla, disponibles a través del portal conselleivissa.escenaonline.com. También habrá abonos para dos, cinco, siete o más espectáculos, que una vez adquiridos deberán canjearse por las entradas correspondientes.
Calendario de actuaciones
- 5 de septiembre – 20 horas: 'La Finitud', Compañía Sara Calero (Flamenco contemporáneo, para todos los públicos).
- 7 de septiembre – 19 horas: 'Sujeto Verbo Predicado', Compañía CondeGalí (Espectáculo participativo para niños y niñas de 6 a 12 años).
- 12 de septiembre – 20 horas: 'Entre las piernas', Compañía Las Moskitas Muertas (Participativo para público adulto).
- 14 de septiembre – 19 horas: 'Marceline', Compañía La Petita Malumaluga (Espectáculo infantil).
- 19 de septiembre – 20 horas: 'Va de Bach', Compañía Aracaladanza (Contemporánea, a partir de 4 años).
- 26 de septiembre – 20 horas: 'He aquí un acto romántico', Compañía Richard Mascherin (Danza moderna y contemporánea, público adulto).
- 28 de septiembre – 19 horas: 'Las muchas', Compañía Mariantònia Oliver (Danza contemporánea, público adulto).
- 3 de octubre – 20 horas: 'Née', Compañía Cielo rasO (Danza moderna y contemporánea, público adulto).
- 5 de octubre – 19 horas: 'Muchos caballos galopando juntos pueden hacer temblar la tierra', Compañía Babirusa Danza (Danza contemporánea, público adulto, con taller previo).
- 18 de octubre – 20 horas: 'Baile sonoro', Compañía Olga Pericet (Flamenco contemporáneo, para todos los públicos).
- 22 de noviembre – 20 horas: 'A&S Viajeras del espacio', Compañía Baal (Espectáculo infantil, a partir de 2 años).
Esta edición incluye un taller participativo
En relación con el espectáculo 'Muchos caballos galopando juntos pueden hacer temblar la tierra', del 29 de septiembre al 4 de octubre se celebrará un taller para 15-20 personas (jóvenes y/o adultos) relacionadas con las artes del movimiento (danza, circo, teatro, deportistas...). Los participantes se integrarán posteriormente en la puesta en escena de la pieza. Las preinscripciones se pueden realizar enviando un correo a promociocultural@conselldeivissa.es indicando los datos personales.
El público podrá adquirir las entradas y abonos a través del portal conselleivissa.escenaonline.com. Además, el Consell de Ibiza pone a disposición el teléfono de información 680 104 856, disponible de lunes a viernes en horario de 10 a 15 horas.
