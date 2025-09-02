Alzándose sobre los acantilados bañados por el sol de Cap Martinet, Destino Five Ibiza es un cinco estrellas reinventado que reescribe las reglas del lujo en la isla. Tras una profunda transformación, esta joya del grupo español de ocio nocturno The Pacha Group y de FIVE Hotels y Resorts reabrió sus puertas en junio de 2025.

Cada una de sus 159 habitaciones, suites y villas ha sido diseñada con un refinado sentido contemporáneo y una elegancia sin concesiones. Para quienes se nutren de la inagotable energía de la isla, la Epic Suite, con vistas al escenario al aire libre del hotel, ofrece una experiencia sin igual durante las actuaciones más legendarias de Ibiza, convirtiendo cada instante en una celebración de la vida. En la cúspide del alojamiento se encuentran las Cherry Suites y Cherry Vista Suites: amplios espacios bañados de luz natural, con piscinas privadas y jardines que regalan panorámicas infinitas.

Destino Five Ibiza se alza sobre los acantilados de Cap Martinet con vistas al mar y a Dalt Vila.

El resort presenta nuevas experiencias lifestyle y de ocio, como un restaurante que cobra vida en noches especiales y un gimnasio exterior completamente equipado.

En el corazón del hotel se encuentra Playa Pacha, donde los huéspedes pueden sumergirse en la piscina en forma de cereza, saborear cócteles de autor, degustar delicias de inspiración mediterránea, descansar en las hamacas o relajarse en el jacuzzi con vistas al mar y a Dalt Vila.

La oferta gastronómica se completa con espacios como Cielo, un restaurante de ambiente relajado desde el desayuno hasta el almuerzo, con música en vivo para acompañar el momento. Las mañanas comienzan con un opulento buffet con estaciones de cocina en directo, zumos recién exprimidos, frutas exóticas y clásicos mediterráneos, mientras que los almuerzos destacan por sus ensaladas ligeras, mariscos a la parrilla y platos para compartir, como la paella de marisco. Cielo combina lujo relajado con un ambiente animado, convirtiéndose en el lugar perfecto para impregnarse de la auténtica esencia ibicenca.

Muy cerca, en una espectacular terraza frente al mar, Elia propone una cena griega junto al acantilado con las mejores vistas panorámicas de Dalt Vila y Formentera, además de un lugar privilegiado para contemplar las puestas de sol más bellas de la isla. Desde los pescados del día, carnes perfectamente asadas y mezzes, hasta pequeños platos llenos de sabor y contundentes propuestas griegas, cada creación rinde homenaje a la excelencia mediterránea, acompañada de una exquisita carta internacional de vinos y cócteles.

Las villas cuentan con piscinas privadas y jardines que regalan panorámicas infinitas.

La joya de la corona del hotel es su icónico escenario al aire libre, que acoge vibrantes actuaciones de algunos de los artistas más aclamados del mundo. En el centro de este espectáculo sonoro se encuentra Pacha Icons, donde la energía desbordante y la vanguardia sonora se fusionan bajo las estrellas.

Destino Five Ibiza también ofrece experiencias de bienestar revitalizantes. Las mañanas arrancan con entrenamientos al aire libre en el gimnasio situado en el jardín, seguidos de exclusivos tratamientos de spa, que pueden disfrutarse junto a la piscina en cabañas abiertas o en la intimidad de cada suite.

Y aunque es célebre por su vibrante vida nocturna y su glamour sin concesiones, el resort también está profundamente comprometido con la protección del medio ambiente. En proceso de obtener la certificación LEED Gold o superior del US Green Building Council por la sostenibilidad de sus instalaciones, el complejo funciona íntegramente con energía 100% verde, que incluyen las villas abastecidas con energía solar. Destino Five Ibiza demuestra que la responsabilidad ambiental y el lujo hedonista no son opuestos: están maravillosamente entrelazados.