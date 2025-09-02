El cielo en el infierno de Gordon Ramsay

Descubrir el cielo en el infierno es posible en Hell’s Kitchen Ibiza, el sorprendente restaurante que Gordon Ramsay ha estrenado esta temporada en Ibiza. En la singular atmósfera de The Unexpected Ibiza Hotel, en un espacio decorado para despertar los sentidos, los clientes pueden vivir una experiencia completa con sabores que llevan a otra dimensión en un ambiente cautivador.

¿Todavía no has probado los platos estrella de Gordon Ramsay? Este verano, las especialidades de este reconocido chef británico están más cerca gracias al estreno del primer Hell’s Kitchen de Europa. Allí se sirve en increíble solomillo Wellington, uno de los iconos del mediático cocinero, así como las vieiras a la sartén o el Sticky Toffe Puding.

Los sabores más increíbles, de 19 a 01 horas en el primer Hell’s Kitchen de Europa.

Para dar el toque local, español y mediterráneo, la carta del restaurante de Gordon Ramsay en Ibiza incluye recetas exclusivas inspiradas en los productos de proximidad. Nadie puede perderse los carabineros Hell Fire, la tarta de queso al estilo vasco o la deliciosa lubina a la parrilla.

Una decoración sorprendente atrapa al comensal en Hell’s Kitchen Ibiza ubicado en The Unexpected Ibiza Hotel.

Hell’s Kitchen es mucho más que un restaurante: es un universo que atrapa y seduce, no sólo por su gastronomía sino también por la propuesta de cócteles al más puro estilo Ramsay. Los apasionados del tequila no pueden dejar escapar el Eighteen Stars, icono de Hell’s Kitchen Ibiza, aunque dejarse sorprender por las creaciones exclusivas para Ibiza es más que recomendable.

El local es el lugar perfecto para cenar antes de salir a bailar y en The Unexpected Ibiza Hotel lo saben. Por eso, presentan la fórmula Bite & Dance, que incluye cena y acceso a las fiestas de Ushuaïa Ibiza o Hï Ibiza.