ESPECIAL SUMMERTIME. BESO BEACH
La bota solidaria conquista a deportistas, músicos y famosos
Los beneficios obtenidos por este proyecto de Beso Beach y Bota de Vino son para AEMIF, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera
La lucha contra la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) es una prioridad para Beso Beach, así que su fundador Rafa Viar, junto a su equipo, trabaja en distintas iniciativas para dar visibilidad y para recaudar fondos para luchar contra esta enfermedad.
Este verano, Viar estuvo presente en la Copa del Rey Mapfre, todo un escaparate de la vela de alto nivel y también un altavoz solidario. En el corazón del Real Club Náutico de Palma, Beso Beach lideró una iniciativa única: la bota de vino (y tequila Patrón) solidaria para recaudar fondos destinados a la lucha contra la ELA.
Embajadores
La acción, impulsada por el fundador de Beso Beach, ha conquistado a numerosas personalidades del deporte, la música y la televisión, que no dudaron en sumarse a la causa. Entre ellos, Melendi, Sebastián Yatra, Zaira Nara, Arturo Valls, Dani Olmo, Xavi Hernández, Ferran Torres, Iñaki Williams y muchos más han posado con la bota solidaria, convirtiéndose en embajadores de este gesto que une diversión y compromiso.
Además, durante la semana de la Copa del Rey Mapfre, Beso Beach canalizó la energía de sus emblemáticos tardeos en la zona VIP del club, con una barra solidaria cuya recaudación también se destinó a la investigación y el apoyo a las personas afectadas por la ELA.
«En Beso Beach creemos que los besos unen, y que juntos podemos hacer grandes cosas. Ver a tantas caras conocidas apoyando la causa y disfrutando de nuestra bota solidaria es la mejor prueba de que la solidaridad también se vive a sorbos», afirmó Rafa Viar.
Espíritu festivo
La bota solidaria, que combina tradición y espíritu festivo, se ha convertido en uno de los símbolos más fotografiados de esta edición de la Copa del Rey Mapfre.
La idea nació hace meses cuando las aragonesas Marta Peña y Carol Lasmarías, en colaboración con la botería oscense Mairal, que fabrica de manera artesanal desde el siglo XIX botas de vino, decidieron crear un caja que contiene una bota personalizada y un vino de alta calidad. Una idea que Rafa Viar ha convertido en un objeto solidario. Las botas solidarias cuentan también con el respaldo de Rafa Nadal, cliente de Beso Beach y amigo de Rafa Viar, que ha dedicado con su firma una de las cajas.
Todos los beneficios obtenidos por este proyecto conjunto entre Beso Beach y Bota de Vino son para AEMIF (Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera).
Cada brindis no solo celebra el verano y el deporte, sino que contribuye a dar esperanza a quienes luchan contra esta enfermedad.
Más que un restaurante
Fundado en Formentera en 2012, Beso Beach es mucho más que un restaurante: es un concepto de lifestyle que une gastronomía vasco-mediterránea, música, moda y experiencias únicas en entornos paradisíacos. Con sedes en Formentera, Ibiza, Sitges, Mallorca, Pedralbes y Estepona, y una fuerte vocación solidaria , Beso Beach continúa expandiendo su huella en el mundo del lujo y la hospitalidad.
Esclerosis Lateral Amiotrófica. Una temporada marcada por eventos solidarios
Además de la bota solidaria, Beso Beach ha organizado esta temporada otras actividades solidarias para recaudar fondos para luchar contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Una de ellas fue el fin de semana solidario ‘Beso Beach Sailing Fest’, en colaboración con el Consell de Formentera, un evento que se celebró en mayo y consistió en tres días de navegación entre las Baleares y cuyo cierre fue en Formentera.
La regata concluyó con el ‘Beso Sound Festival’, donde artistas nacionales e internacionales como The Wailers, Locomía, La Movida Ibiza, Los Suruba, Picoco’s Band, All Sex, Böja, Billy Flamingos, Thre3evil y Dj Pharma actuaron en la plaza de Europa de es Pujols. Toda la recaudación de los dos eventos ‘Beso Beach Sailing Fest’ y ‘Beso Sound Festival’ fue donada para la investigación de la ELA, a DalecandELA y a Ela Balears.
- Otros dos muertos en un accidente, apenas unas horas después, en el mismo punto de la carretera de Santa Eulària
- Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
- Una fallecida y un herido muy grave tras un accidente de tráfico entre un coche y una moto en Santa Eulària
- Una de las fallecidas en la carretera de Ibiza a Santa Eulària era enfermera en Can Misses
- Nervios en el sector del chárter con caídas de los ingresos hasta del 50%
- Tres muertos en menos de diez horas en el mismo tramo de una carretera de Ibiza
- Multa de hasta 60.000 euros por capturar 14 ejemplares de 'verderol' de talla inferior a la permitida en Ibiza
- Una fallecida tras un accidente de tráfico entre un coche y una moto en Santa Eulària