La bota solidaria conquista a deportistas, músicos y famosos

La lucha contra la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) es una prioridad para Beso Beach, así que su fundador Rafa Viar, junto a su equipo, trabaja en distintas iniciativas para dar visibilidad y para recaudar fondos para luchar contra esta enfermedad.

Este verano, Viar estuvo presente en la Copa del Rey Mapfre, todo un escaparate de la vela de alto nivel y también un altavoz solidario. En el corazón del Real Club Náutico de Palma, Beso Beach lideró una iniciativa única: la bota de vino (y tequila Patrón) solidaria para recaudar fondos destinados a la lucha contra la ELA.

El cantante Sebastián Yatra apoya la investigación a favor de la ELA a través de la bota soliaria.

Embajadores

La acción, impulsada por el fundador de Beso Beach, ha conquistado a numerosas personalidades del deporte, la música y la televisión, que no dudaron en sumarse a la causa. Entre ellos, Melendi, Sebastián Yatra, Zaira Nara, Arturo Valls, Dani Olmo, Xavi Hernández, Ferran Torres, Iñaki Williams y muchos más han posado con la bota solidaria, convirtiéndose en embajadores de este gesto que une diversión y compromiso.

Además, durante la semana de la Copa del Rey Mapfre, Beso Beach canalizó la energía de sus emblemáticos tardeos en la zona VIP del club, con una barra solidaria cuya recaudación también se destinó a la investigación y el apoyo a las personas afectadas por la ELA.

«En Beso Beach creemos que los besos unen, y que juntos podemos hacer grandes cosas. Ver a tantas caras conocidas apoyando la causa y disfrutando de nuestra bota solidaria es la mejor prueba de que la solidaridad también se vive a sorbos», afirmó Rafa Viar.

Espíritu festivo

La bota solidaria, que combina tradición y espíritu festivo, se ha convertido en uno de los símbolos más fotografiados de esta edición de la Copa del Rey Mapfre.

La idea nació hace meses cuando las aragonesas Marta Peña y Carol Lasmarías, en colaboración con la botería oscense Mairal, que fabrica de manera artesanal desde el siglo XIX botas de vino, decidieron crear un caja que contiene una bota personalizada y un vino de alta calidad. Una idea que Rafa Viar ha convertido en un objeto solidario. Las botas solidarias cuentan también con el respaldo de Rafa Nadal, cliente de Beso Beach y amigo de Rafa Viar, que ha dedicado con su firma una de las cajas.

Rafa Nadal ha dedicado con su firma una de las cajas solidarias que contiene la bota de vino.

Todos los beneficios obtenidos por este proyecto conjunto entre Beso Beach y Bota de Vino son para AEMIF (Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera).

Cada brindis no solo celebra el verano y el deporte, sino que contribuye a dar esperanza a quienes luchan contra esta enfermedad.

Más que un restaurante

Fundado en Formentera en 2012, Beso Beach es mucho más que un restaurante: es un concepto de lifestyle que une gastronomía vasco-mediterránea, música, moda y experiencias únicas en entornos paradisíacos. Con sedes en Formentera, Ibiza, Sitges, Mallorca, Pedralbes y Estepona, y una fuerte vocación solidaria , Beso Beach continúa expandiendo su huella en el mundo del lujo y la hospitalidad.