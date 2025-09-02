El arte y la cultura como protagonistas en Cala Llonga

Con el verano en Ibiza alcanzando su máximo esplendor, Mondrian Ibiza se ha convertido en uno de los grandes epicentros culturales de la isla. Situado en Cala Llonga, el establecimiento ha sabido encontrar su lugar en un entorno en el que el mar y la naturaleza se combinan con la esencia creativa ibicenca. Su apuesta por el arte y la cultura lo ha convertido en un espacio diferente, pensado para quienes buscan experiencias únicas más allá del sol y la playa.

La firma Mondrian es reconocida a nivel internacional por conectar con el pulso cultural de cada ciudad en la que se instala. En destinos como Los Ángeles, Doha, Hong Kong, Cannes o Ciudad de México, los hoteles de la marca han funcionado como auténticos escaparates de creatividad y modernidad.

Su llegada a España en 2023, con Ibiza como primer enclave, supuso un cambio significativo en la oferta hotelera de la isla. Mondrian Ibiza se presenta no solo como un hotel de diseño, sino como un espacio que celebra la cultura local y la comunidad artística, e integra propuestas innovadoras en su programación. De esta manera, reafirma la idea de que la isla es mucho más que ocio nocturno, también es arte, tradición y vanguardia.

Sarah Main, del sonido al color

La protagonista de la colaboración más reciente de Mondrian Ibiza es Sarah Main, un nombre esencial en la historia musical de la isla. Australiana de nacimiento, llegó a Ibiza en los años noventa y se convirtió en una de las primeras dj residentes femeninas en las discoteas de Ibiza. Su presencia en cabinas de referencia mundial como Pacha o Space marcó una época y consolidó su papel como pionera en la escena electrónica.

Sarah Main está pintando en Hyde y Mondrian Ibiza durante todo el verano. / .

Con el tiempo, Main encontró otra vía para canalizar su creatividad. Si en los clubes se expresaba a través del ritmo y las mezclas, hoy lo hace con el color y el movimiento de la pintura. Su obra, reconocida en galerías internacionales, se caracteriza por un estilo abstracto en el que combina técnicas tradicionales con realidad aumentada para lograr piezas que son a la vez físicas y digitales. Un lenguaje nuevo que invita al espectador a una experiencia multisensorial.

Talleres con vistas

Cada dos semanas, Mondrian Ibiza abre sus puertas a quienes desean vivir una experiencia artística distinta. En la terraza Sun & Moon, con sus amplias vistas a la bahía de Cala Llonga, Sarah Main dirige talleres de pintura en los que comparte su proceso creativo, sus influencias y su pasión por el arte.

Los participantes no necesitan experiencia previa. El objetivo es dejarse llevar, experimentar con los colores y descubrir nuevas formas de expresión personal. La experiencia se convierte así en una invitación a explorar el lado creativo de cada uno en un entorno privilegiado. Y, al final, los participantes pueden llevarse la obra a casa.

Los talleres reflejan la filosofía de Mondrian Ibiza, un hotel que entiende sus espacios como lugares de encuentro. No se trata únicamente de alojamiento, sino de generar propuestas que conecten con la gente y refuercen la identidad cultural de la isla.

Los participantes y Sarah Main, con las obras de arte al finalizar el taller. / .

Esa visión encaja con la evolución de Ibiza como destino. Cada vez más visitantes buscan experiencias que les permitan conocer la isla desde una óptica diferente, en contacto con su creatividad, su naturaleza y sus expresiones culturales. Mondrian Ibiza se suma a esa tendencia ofreciendo una programación que combina música, arte y gastronomía.

El enclave elegido para esta propuesta también aporta un valor añadido. Cala Llonga, en el municipio de Santa Eulària, es conocida por su extensa playa y por su ambiente familiar y tranquilo, alejado del bullicio de otros puntos de la isla. El contraste entre la calma del entorno y la energía creativa de los talleres convierte la experiencia en algo singular.

Los próximos talleres se celebrarán los días 10 y 24 de septiembre. Más información en la web y las redes sociales de Mondrian Ibiza.