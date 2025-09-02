Alta cocina y ambiente festivo con vistas a la bahía de Sant Antoni

Ubicado frente al mar y con unas excepcionales vistas, Monkey Ibiza es el lugar perfecto para disfrutar tanto de una comida desenfadada como de una agradable cena frente a la puesta de sol más representativa de Ibiza, acompañada de ricos cócteles y en un ambiente sin igual. Abierto de 13 horas hasta las 2 de la madrugada, ininterrumpidamente, este restaurante de inspiración francesa ofrece una gastronomía mediterránea basada en productos frescos, de temporada y de proximidad, aunando su original decoración y su localización con el sabor de sus platos.

Monkey Ibiza es uno de esos restaurantes que no dejan indiferente a nadie. Su innovadora propuesta culinaria equilibra elegancia y sencillez en una suculenta carta donde los sabores especiados, los frutos secos, los cítricos de la isla y las hierbas aromáticas se aprecian en las verduras marinadas, el pescado fresco o las carnes selectas que protagonizan su menú.

El guacamole, preparado al momento en la mesa, es una de especialidades más destacadas del restaurante.

Una de las señas de identidad de este restaurante son sus platos para compartir, que permiten gozar de su variada y exquisita oferta en compañía, mientras se disfruta de una privilegiada vista a la Bahía de Sant Antoni. El queso feta crujiente con calabacín, aceituna kalamata, albahaca y semillas de mostaza, la ensalada fattouche con tomates de Ibiza, las accras de bacalao con suave salsa tártara, el guacamole con aguacate y sus condimentos o el jamón de pata negra de bellota como entrantes, y la lubina a la parrilla con hinojo y vierge, el pulpo a la parrilla con sriracha, maíz tierno y aguacate a la brasa o el pollo crujiente con labné, dátiles y almendras como platos principales, son algunas de sus especialidades más destacadas.

El ‘day pass’ para disfrutar del Beach Club de 13 a18 horas incluye la reserva de una cama balinesa.

Monkey Ibiza cuenta con diversos espacios diferenciados, por un lado, su zona exterior con dos terrazas, piscina, servicio de bar y camas balinesas y, por el otro, su espacio interior, que da vida a un concepto en el que el baile, la música y la gastronomía se fusionan. Porque, a su estilo boho chic y a sus platos refinados se suma, también, un ambiente festivo en el que todo está cuidado hasta el último detalle. Su decoración, basada en muebles Tulum y tonos blancos, se convierte en el entorno perfecto para acoger uno de los espectáculos más vibrantes de esta temporada, como es su cabaret ‘Velvet Lies, a burlesque affair show’, una experiencia inmersiva de estilo Neo Burlesque que se ha convertido en una parada obligatoria para aquellos que buscan vivir un viernes rodeado de fantasía, encanto y glamour.

Hasta finales de septiembre, de jueves a sábados, de 21.30 horas a 2 de la madrugada, este establecimiento ofrece diversas actuaciones y música de dj en directo, amenizando las noches de verano con una atmósfera envolvente, música vibrante y una energía difícil de igualar.

Los platos para compartir permiten gozar de una variada y exquisita oferta en compañía.

Por último, Monkey Ibiza pone a disposición de los clientes un day pass con el que poder disfrutar de las instalaciones de su beach club desde las 13 hasta las 18 horas. Esta experiencia, que incluye la reserva de una cama balinesa junto a la piscina, una toalla y la consumición de un refresco, tiene un coste de entre 25 y 50 euros por persona.