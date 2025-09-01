Así será el último baile en [UNVRS]: todo lo que debes saber sobre el 'closing' más esperado de Ibiza

La fase final de la temporada inaugural de [UNVRS] ya está en marcha. Tras un verano que ha dejado huella en la historia de la isla, el nuevo club revelación encara sus cierres con un cartel de auténtico lujo. Desde su apertura, [UNVRS] se ha consolidado como un referente cultural, programando residencias visionarias y eventos que han redefinido la experiencia del clubbing. Ahora, la temporada culmina con una serie de closings encabezados por algunos de los artistas más influyentes de la música electrónica.

El primero de ellos fue el pasado martes con Anyma, que despidió su impactante espectáculo inmersivo. El artista italiano ha firmado algunos de los momentos más memorables del verano, desde sus B2B con Argy, Solomun o John Summit, hasta la histórica aparición sorpresa de Travis Scott. Para su cierre contó con Dom Dolla y Cassian b2b Kevin de Vries.

Así serán los próximos cierres

El lunes 1 de septiembre será el turno de Eric Prydz con HOLOSPHERE 2.0. Tras cinco años de desarrollo, el sueco presentó en junio la evolución de su icónica producción de 2019, con una esfera de ocho metros de diámetro y ocho toneladas de peso que combina efectos holográficos en 3D y pantallas de LED transparente. Se trata de la mayor producción jamás vista en Ibiza, un nuevo hito en la historia de los espectáculos inmersivos. Le acompañarán Rivo y J Ribbon.

Carl Cox ha vuelto a tener su propia residencia tras casi una década. | THE NIGHT LEAGUE - WALTER PAZ

El regreso de Carl Cox ha sido uno de los grandes acontecimientos del verano. El domingo 21 de septiembre pondrá fin a su primera residencia completa en la isla en casi una década. Sus sets han contado con invitados como The Chemical Brothers, Paul Kalkbrenner o Maceo Plex, además de memorables B2B con The Martinez Brothers o PAWSA. Para el cierre estará junto a Nic Fanciulli, Dennis Cruz, Chelina Manuhutu, Salomé le Chat y el colectivo Más Tiempo.

El jueves 25 de septiembre, FISHER despedirá su residencia con un closing fiel a su estilo enérgico y sorprendente, acompañado de Luciano, Cole Knight y Jason Bye. Una de sus actuaciones más recordadas fue cuando descendió desde el techo del club para acabar lanzándose sobre los hombros de Chris Lake, su inseparable compañero de cabina.

La pista de baile de [UNVRS] durante una fiesta de elrow. | THE NIGHT LEAGUE - ANGEL LINARES

El miércoles 1 de octubre llegará el cierre de Paradise de Jamie Jones con Sands of Solaris, un concepto exclusivo para [UNVRS] que fusiona ciencia ficción y rituales místicos. Durante el verano ha reunido a figuras como Loco Dice, Marco Carola o Chris Stussy. El closing contará con Jamie Jones, Josh Baker b2b Prospa, Richy Ahmed b2b wAFF, ALISHA y otros nombres destacados.

El viernes 3 de octubre David Guetta clausura su Galactic Circus. Cada semana, Guetta ha sorprendido con entradas teatrales entre el público antes de llegar a la cabina. Con él estarán en el último baile Miss Monique y otros artistas aún por anunciar.

Anyma durante una de sus actuaciones este verano. / [UNVRS]

El sábado 4 de octubre, elrow desplegará su universo de fantasía con una temática inédita y un cartel liderado por Adam Beyer, Cloonee, Paco Osuna y Tini Gessler.

The Trilogy: la closing party más ambiciosa de la historia reciente de Ibiza

Finalmente, el domingo 12 de octubre llega The Trilogy, un evento en colaboración con Ushuaïa y Hï Ibiza que quiere convertirse en el cierre más ambicioso de la historia reciente de la isla. Con ello, [UNVRS] confirma que su temporada inaugural ha marcado un antes y un después en Ibiza.