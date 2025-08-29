La cita es este domingo a partir de las 9.30 horas y la participación es gratuita y abierta a todos, no es necesario ningún registro previo
Sant Antoni acoge una nueva jornada de limpieza de playas
Por séptimo verano consecutivo, O Beach Ibiza y su restaurante hermano Bam-Bu-Ku celebran jornadas de limpieza en la bahía de Sant Antoni, en colaboración con el Ayuntamiento y la fundación IbizaPreservation. La próxima cita será este domingo 31 de agosto a las 9.30 horas, con punto de encuentro en Bam-Bu-Ku y una duración aproximada de una hora.
La iniciativa, ya convertida en tradición estival, busca promover la conciencia medioambiental y el respeto por el entorno natural de la isla. IbizaPreservation facilita materiales como pinzas o tamices.
Desde su inicio en 2018, estas limpiezas han movilizado a cientos de voluntarios y se han logrado retirar toneladas de plásticos, colillas y objetos de gran tamaño.
La participación es gratuita y abierta a todos, sin necesidad de registro previo. Tras la actividad, Bam-Bu-Ku ofrecerá un coffee break y los asistentes recibirán una entrada para la fiesta ON111 de O Beach. La próxima limpieza será el 20 de septiembre, coincidiendo con el World Cleanup Day.
