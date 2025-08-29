Primera puesta de sol desde el nuevo hotel Vibra Yamm

El pasado lunes, Sant Antoni celebró el primer atardecer en el recién estrenado hotel Vibra Yamm, un complejo de Vibra Hotels que busca convertirse en uno de los referentes del municipio para disfrutar de la puesta de sol. El evento reunió a autoridades locales, representantes de la sociedad civil y amigos de la marca.

La jornada comenzó con una recepción en Vibra Yamm Urban, en el espacio gastronómico Trattoria Dietro al Sole, caracterizado por su diseño contemporáneo y el uso de materiales nobles que evocan la arquitectura de los pueblos del interior de Ibiza. Tras este encuentro inicial, los invitados se trasladaron hasta la terraza Vibra Yamm Sunset, donde la piscina infinita se convierte en un mirador privilegiado sobre la bahía de Sant Antoni y su célebre puesta de sol.

A la cita asistieron, entre otros, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí; el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra; el director insular de Turismo, Juan Miguel Costa; la presidenta de la Asociación Hotelera de Ibiza, María Costa; la adjunta a la gerencia de Diario de Ibiza, Irene Coleman, y el director del Grupo Prensa Pitiusa, Antoni Planells; además de otros representantes de la sociedad civil.

Los asistentes disfrutaron de un exclusivo catering elaborado por el equipo de Vibra Hotels, acompañado de actuaciones que aportaron el ambiente festivo y envolvente a la velada. La combinación de gastronomía, música y un escenario único reforzó la singularidad de un evento pensado para marcar tendencia en el municipio.

Con la apertura de Vibra Yamm, la cadena hotelera refuerza su apuesta por el reposicionamiento turístico de Sant Antoni e impulsa una oferta de experiencias de alto nivel que contribuyen a consolidar la proyección internacional del destino. La fusión de diseño, hospitalidad y un enclave inigualable convierte a este nuevo complejo en un punto de referencia para vivir uno de los atardeceres más memorables del Mediterráneo.