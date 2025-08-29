Kygo despide este domingo su carnaval tropical

Ushuaïa Ibiza encara los últimos compases de la temporada con un programa cargado de nombres de referencia en la música electrónica.

Este domingo 31 de agosto se celebra la última cita de la residencia de Kygo, que ha convertido el club en un carnaval tropical durante todo el verano. El dj noruego, figura clave del tropical house, cerrará su paso por la isla con una closing party que contará con la voz de HAYLA, la energía melódica de Sam Feldt y el sonido tech de Matt Sassari.

Un día antes, el sábado 30, será el turno de ANTS Metalworks, que vuelve a desplegar su propuesta techno y tech house con un cartel encabezado por Andrea Oliva, acompañado de Melanie Ribbe, Nic Fanciulli, Salomé Le Chat, Viot y el residente Raúl Rodríguez. El universo industrial y futurista de ANTS vuelve a convertir Ushuaïa en un hervidero de beats y energía colectiva.

La recta final del verano también coincide con el final de la celebración del décimo aniversario de Martin Garrix en Ushuaïa. Cada jueves, el neerlandés presenta ‘X’, un espectáculo que repasa una década de residencia. Este 4 de septiembre actuará junto a Roger Sánchez, leyenda del house, además de Arcando y NOME., talentos vinculados al sello STMPD RCRDS.