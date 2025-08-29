Eric Prydz enciende su esfera de luz por última vez

El próximo lunes 1 de septiembre, Eric Prydz pondrá fin a su revolucionario espectáculo Holosphere 2.0 en [UNVRS]. Tras una temporada que ha marcado un antes y un después en la isla, llega la última oportunidad de disfrutar de una experiencia audiovisual sin precedentes, fruto de cinco años de trabajo.

Durante el verano, Prydz ha guiado al público por un viaje inmersivo que combina house épico, techno melódico y electrónica cinematográfica, envuelto en una esfera de luz y tecnología única en el mundo. Para esta despedida contará con J Ribbon y Rivo, además del dúo Coco & Breezy en la sala Wild Comet.

El cierre de Prydz llegará tras un fin de semana que también quedará en la memoria. El sábado 30 de agosto, elrow y [UNVRS] transformarán el club en Hallucinarium, un universo psicodélico inspirado en el arte visionario de Alex y Allyson Grey. Joseph Capriati, Chelina Manuhutu, De La Swing y Fleur Shore pondrán banda sonora a una noche de pura fantasía.

El domingo, la cita será con la historia de la electrónica: The Chemical Brothers regresan a la isla para un dj set exclusivo dentro de la residencia de Carl Cox. Un encuentro entre titanes que coincide con el 30 aniversario de Exit Planet Dust.