Capriati invita a Paul Kalkbrenner a su Metamorfosi

Este viernes, Hï Ibiza acoge una de las noches más esperadas de la temporada. Bajo el sello de su residencia Metamorfosi, Joseph Capriati reúne a clubbers de distintas generaciones en una velada que apuesta por la innovación y la emoción. El italiano comparte escenario con Paul Kalkbrenner, que presenta un directo de gran formato convertido en experiencia más allá de lo musical.

En la sala Club, Indira Paganotto desplega su universo psytechno, acompañada por Charlie Sparks, The Advent y Laris, en un maratón de intensidad pensado para los amantes de los sonidos más hipnóticos. Paralelamente, el Wild Corner se transforma en un hervidero de frescura con las sesiones de Luca Saporito, Antonio Pepe, Elbio Bonsaglio, Karretero, Chris Figueroa y Cameron Jack.

El domingo 31 de agosto vuelve Glitterbox para convertir Hï Ibiza en un espacio de diversidad, libertad y celebración musical. En el Theatre, la cita contará con Purple Disco Machine, referente del sonido disco contemporáneo, y Riva Starr, además de DJ Spen y Aline Rocha.

La sala Club reunirá a Cassius, Myd y Breakbot & Irfane, mientras que el Wild Corner quedará en manos de Catz ‘n Dogz y Katie Goodman.