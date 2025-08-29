El bingo más gamberro y divertido vuelve a Ibiza

Este sábado, Hard Rock Hotel Ibiza vuelve a acoger una noche de Bingo para Señoras. La edición de este fin de semana es SPARK y al frente estará una vez más la presentadora Lorena Castell. Lejos del concepto clásico, este evento transforma el bingo en una fiesta cargada de música, humor, gamberradas y diversión sin límites.La cita promete una noche única en la que no faltarán los premios: una cena en Tatel Ibiza, un day pass en Hard Rock Hotel Ibiza y una noche para dos en el hotel. Las puertas abren a las 20 horas y el bingo arranca a las 21 horas. Las entradas ya están disponibles a través de Fever. Una experiencia pensada para «dioses y diosas», perfecta para quienes buscan un plan diferente y divertido este fin de semana en la isla.