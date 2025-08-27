Un 'rooftop' con vistas al atardecer de Ibiza: así fue la inauguración del Vibra Yamm

El pasado lunes, Sant Antoni celebró el primer atardecer de Vibra Hotels en el recién estrenado hotel Vibra Yamm, un complejo que busca convertirse en uno de los referentes del municipio para disfrutar de la puesta de sol.

El evento reunió a autoridades locales, representantes de la sociedad civil y amigos de la marca en una velada que marca un nuevo horizonte para el destino turístico.

La piscina infinita del nuevo hotel Vibra Yamm. / Vibra Hotels

La jornada comenzó con una recepción en Vibra Yamm Urban, en el espacio gastronómico Trattoria Dietro al Sole, que destaca por su diseño contemporáneo y uso de materiales nobles que evocan los pueblos del interior de Ibiza. Posteriormente, los asistentes se trasladaron al rooftop del Vibra Yamm Sunset, donde la piscina infinita se abre como un mirador privilegiado sobre la bahía de Sant Antoni y su famosa puesta de sol.

A la cita asistieron, entre otros, el presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí; el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra; el director insular de Turismo, Juan Miguel Costa; la presidenta de la Asociación Hotelera de Ibiza, María Costa; Irene Coleman, adjunta a la gerencia de Diario de Ibiza, y Antoni Planells, director del Grupo Prensa Pitiusa; además de otras personalidades de la isla.

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, con Juan Miguel Costa, director insular de Turismo, y Antonio Domenech, director general de Vibra Hotels. / Vibra Hotels

La velada contó con un catering exclusivo preparado por el equipo de Vibra Hotels, acompañado de actuaciones en directo.

Con la apertura de Vibra Yamm, Vibra Hotels se suma al proceso de reposicionamiento turístico de Sant Antoni y refuerza su proyección internacional del municipio gracias a una propuesta que combina diseño, hospitalidad y un entorno privilegiado. La compañía apuesta así por consolidar la localidad como un lugar de referencia en el Mediterráneo para vivir algunas de las puestas de sol más memorables.