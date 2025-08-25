Moda exclusiva y puesta de sol: así será el desfile más esperado del verano en 7Pines Ibiza

Ibiza vuelve a vestirse de gala este martes 26 de agosto con la celebración de la III edición del desfile en 7Pines Resort Ibiza, una cita que une moda, gastronomía y lifestyle en un escenario natural con vistas a es Vedrà.

El evento forma parte del ciclo 'Sunset Ritual Meets Fashion' y destaca por su carácter internacional, con firmas y diseñadores locales, nacionales e internacionales. La pasarela cuenta con nombres de renombre como Pia Bolte (Alemania), junto a propuestas de La Magona (Palma de Mallorca), Equilibre (Formentera), Vintage Ibiza (Adlib), Rituality Ibiza, Mogardo, Laly Aradas con su lifestyle ibicenco y Dany Bogado (Paraguay, afincado en Ibiza) con su trabajo en Ñandutí.

La producción y dirección del desfile corren a cargo de la empresaria Nuria Moreno, referente en la organización de eventos de moda en la isla. Los modelos de la agencia NM lucirán los diseños con peinados y maquillaje a cargo de la reconocida Mary Dego, que aporta su sello de elegancia.

Una velada entre moda y gastronomía

La noche no se limita a la moda. Tras el desfile, los invitados podrán disfrutar del ambiente del Cone Club, uno de los espacios más emblemáticos de 7Pines, donde el chef ejectuvo Óscar Salazar ha diseñado una propuesta gastronómica especial basada en la creatividad mediterránea y el producto local, acompañada de cócteles de autor.

Como novedad de esta edición, se suma el Nela Pop-up with Óscar Salazar, un concepto efímero que une la esencia del reconocido restaurante Nela de Ámsterdam con la cocina mediterránea frente a la puesta de sol de es Vedrà.

Un evento con esencia ibicenca

7Pines Resort Ibiza, referente del lujo contemporáneo en la isla, se convierte así en el anfitrión perfecto de una velada que combina el ADN cosmopolita de Ibiza con la tradición artesanal. Además, el resort ofrecerá un 20% de descuento exclusivo para residentes, como guiño a la comunidad local.

La tercera edición del desfile en 7Pines se presenta como una de las citas imprescindibles del verano en Ibiza, un encuentro donde moda, música y gastronomía se funden con el magnetismo de la isla para crear una experiencia inolvidable.