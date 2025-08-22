[UNVRS]
Un último viaje interdimensional con Anyma y sus cíborgs
Anyma se despide de [UNVRS] con un espectáculo audiovisual único. El dj italo-estadounidense cierra así una temporada que ha llevado la experiencia del clubbing a otra dimensión. Este cierre será la última oportunidad de sumergirse en su universo multisensorial en la isla.
Cada martes, Anyma ha transportado al público a un viaje donde música, arte y tecnología se funden en un mismo lenguaje. Desde sus visuales posthumanos hasta su estética cinematográfica, su proyecto ha convertido [UNVRS] en un portal hacia otras dimensiones.
El lunes 25 de agosto será Eric Prydz quien vuelva a abrir las puertas de otra dimensión con Holosphere 2.0. Una obra maestra audiovisual, desarrollada durante cinco años, que se ha convertido en una de las experiencias más comentadas del verano y que se acerca a su fin con esta penúltima cita en la isla.
