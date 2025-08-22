Sven Väth se suma a la Metamorfosi de Joseph Capriati

Este viernes, el Theatre de Hï Ibiza se prepara para otra noche de Metamorfosi. El italiano Joseph Capriati compartirá cabina con una auténtica leyenda viva: Sven Väth, pionero del techno y figura esencial en la historia de la música electrónica. Completando el trío de ases, Kidoo aportará frescura y visión contemporánea.

En la sala Club, Indira Paganotto continúa su reinado psy-techno y esta semana lo lleva a otro nivel con Sam Paganini, Marhu y Lola Cerise, Mientras tanto, el Wild Corner encenderá su propia revolución sonora con Enzo is Burning, Amedeo Picone y Blacksun, en una maratón de beats.

Glitterbox regresa el domingo a Hï Ibiza. En el Theatre, Inner City presentará un DJ & hybrid set junto a Jayda G, J Kriv y Todd Terry. En la sala Club estarán Harvey Sutherland, Riva Starr y Roger Sanchez. Y, en el Wild Corner, Jamie Love y Michael Gray mantendrán la energía al rojo vivo.