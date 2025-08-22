Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
BiBo Park propone una experiencia única este fin de semana para contemplar la lluvia de estrellas de las Perseidas

Dos noches para pedir deseos

Leire Rodríguez

Leire Rodríguez

Ibiza

El cielo de agosto ofrece uno de los espectáculos más esperados por los amantes de la astronomía: la lluvia de estrellas de las Perseidas. Para disfrutarla de una manera única, BiBo Park propone una experiencia completa que combina astronomía, naturaleza y entretenimiento.Este viernes y sábado, el parque acogerá dos veladas dedicadas a este fenómeno astronómico. Los asistentes podrán seguir una charla en pantalla gigante titulada ‘La magia de las lluvias de estrellas’, en la que expertos explicarán el origen y las particularidades de este fenómeno. La experiencia se completará con la observación con telescopios no solo de las Perseidas, sino también de la Luna, Saturno, cúmulos estelares, estrellas dobles y otros cuerpos celestes. Por otro lado, el ciclo ‘Astro Magic Lights’, que se celebra todos los jueves y viernes a partir de las 20.30 horas, continuará durante el mes de septiembre. BiBo Park abre de martes a sábado, de 10 a 16 horas.

