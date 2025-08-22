El cielo de agosto ofrece uno de los espectáculos más esperados por los amantes de la astronomía: la lluvia de estrellas de las Perseidas. Para disfrutarla de una manera única, BiBo Park propone una experiencia completa que combina astronomía, naturaleza y entretenimiento.Este viernes y sábado, el parque acogerá dos veladas dedicadas a este fenómeno astronómico. Los asistentes podrán seguir una charla en pantalla gigante titulada ‘La magia de las lluvias de estrellas’, en la que expertos explicarán el origen y las particularidades de este fenómeno. La experiencia se completará con la observación con telescopios no solo de las Perseidas, sino también de la Luna, Saturno, cúmulos estelares, estrellas dobles y otros cuerpos celestes. Por otro lado, el ciclo ‘Astro Magic Lights’, que se celebra todos los jueves y viernes a partir de las 20.30 horas, continuará durante el mes de septiembre. BiBo Park abre de martes a sábado, de 10 a 16 horas.

Dos noches para pedir deseos