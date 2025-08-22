Nic Fanciulli celebra un año más su cumpleaños con The Colony

Este sábado Nic Fanciulli vuelve a ANTS Metalworks en Ushuaïa Ibiza para celebrar su ya tradicional cumpleaños junto a The Colony. Fiel a la esencia de ANTS, el dj y productor británico ha preparado un takeover muy especial en el que estará todo el día en cabina compartiendo mesa en formato B2B con un line-up de lujo.

Fanciulli es una de las figuras clave en la historia de la música electrónica en la isla. Lleva más de una década siendo parte de ANTS y cada verano convierte su cumpleaños en una de las citas más esperadas. En esta edición compartirá cabina con Paco Osuna, Butch, AMÉMÉ, Manda Moor y el residente Raúl Rodríguez.

«ANTS se ha convertido en una de las marcas underground más importantes del mundo: no es solo una fiesta, es una comunidad. La energía, el público, la producción… es la esencia de Ibiza. ANTS es un legado, representa el alma de la isla», comenta el dj.

Bajo el concepto ANTS Metalworks, Ushuaïa Ibiza se transforma cada sábado en un universo futurista de máquinas gigantes, estructuras industriales y visuales inmersivos, con la pista como núcleo de energía.

Además, Ushuaïa Ibiza tiene previstas otras citas importantes. El 26 de agosto, Calvin Harris pondrá fin a sus martes con un closing junto a Oliver Heldens y Tyson O’Brien, tras una de las residencias más exitosas del verano. Y, los jueves, continúan las celebraciones del décimo aniversario de Martin Garrix, que cada semana reúne a miles de fans bajo su concepto ‘X’.