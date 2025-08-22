Circoloco y Solid Grooves, protagonistas del verano

DC10 Ibiza mantiene su peso en el calendario con dos de las fiestas más demandadas de la temporada. Los lunes siguen siendo de Circoloco, un clásico que cada verano convierte la pista en punto de encuentro de miles de aficionados a la electrónica.El próximo 25 de agosto, el evento cuenta con un cartel que reúne a figuras como &ME, Rampa, Adriatique, The Blessed Madonna, Chris Stussy, Seth Troxler, Skream, Sossa y Sweely. La sesión arranca a las 18 horas y se prolonga hasta las seis de la mañana. Por su parte, Solid Grooves protagoniza los jueves en DC10 Ibiza. La residencia vuelve el 28 de agosto con un line-up que incluye a Ben Sterling, Chris Stussy, Dennis Cruz, FABE y Lindsey Matthews. La fiesta arranca a las 23 horas y se alarga hasta el amanecer.