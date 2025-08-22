Cenas al aire libre con vistas privilegiadas a los fuegos artificiales de Sant Bartomeu

Dos de los establecimientos más reconocidos de Grupo Mambo en Sant Antoni, Villa Mercedes y Hotel Boutique & Spa Las Mimosas, se suman este domingo a las celebraciones de Sant Bartomeu. Ambos espacios han preparado cenas especiales que combinan gastronomía y vistas privilegiadas a los fuegos artificiales que tendrá lugar a medianoche. Para quienes prefieran cenar a la carta, también existe esa posibilidad.

La terraza de Villa Mercedes ofrece una vista perfecta. | GRUPO MAMBO

Situado en el paseo marítimo, Villa Mercedes ocupa una casa de principios del siglo XX reconvertida en restaurante. Para la velada, el establecimiento ofrece un menú exclusivo con entrantes como puerro a la brasa con salsa brava o ensalada Villa Mercedes; principales a elegir entre bacalao a la parrilla o entraña angus; y postres como brownie de chocolate o piña a las hierbas ibicencas. Todo ello acompañado de media botella de Chateau Sainte Marguerite Symphonie Rosé por persona. El precio es de 90 euros.

Por su parte, el Hotel Boutique & Spa Las Mimosas propone un menú de inspiración italo-mediterránea. Entre los entrantes figuran burrata pugliese con tomates confitados o vitello tonnato, además de una tabla de croquetas variadas. Los platos principales incluyen carbonara con guanciale, linguini frutti di mare o salmón al horno, mientras que el apartado dulce ofrece coulant de chocolate con helado de vainilla o tarta de queso con frutos rojos. El menú cuesta 65 euros e incluye una copa de vino o cava y un chupito de limoncello.

En ambos establecimientos es recomendable reservar con antelación. En Villa Mercedes puede hacerse llamando al 971 34 85 43 y en el hotel Las Mimosas al 971 34 39 23.