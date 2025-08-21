Concierto de Macaco en Ibiza: todo lo que debes saber sobre su regreso a Las Dalias
La cita es el próximo jueves 28 de agosto
El carismático cantante Macaco regresa a Ibiza el próximo jueves 28 de agosto con una cita única en el Garden de Las Dalias, uno de los escenarios más emblemáticos de la isla. El artista barcelonés, referente de la música mestiza y de los ritmos que rompen fronteras, vuelve a la isla para ofrecer una noche cargada de energía, baile y buenas vibraciones.
Un adelanto de 'Futuro Ancestral'
Daniel Carbonell Heras, más conocido como Macaco, presentará en exclusiva algunas de las canciones de su próximo álbum, 'Futuro Ancestral', previsto para noviembre. Su música, que fusiona sonidos urbanos con influencias caribeñas y africanas, conecta de forma especial con el espíritu libre y multicultural de Las Dalias.
Este evento será un homenaje a la memoria y la esencia de Las Dalias, que durante más de cuatro décadas ha sido punto de encuentro de música, creatividad y comunidad. La cita forma parte del ciclo Las Dalias Live Music, que continúa consolidando a la isla como un referente mundial en la cultura musical.
Las puertas se abrirán a las 20 horas para dar inicio a una velada que culminará con acceso gratuito al club Akasha a partir de las 23 horas.
