Dónde ver la lluvia de estrellas en Ibiza este fin de semana

El cielo de agosto ofrece uno de los espectáculos más esperados por los amantes de la astronomía: la lluvia de estrellas de las Perseidas. Para disfrutarla de una manera única, BiBo Park propone una experiencia completa que combina astronomía, naturaleza y entretenimiento.

Este fin de semana, el viernes y el sábado, el parque abrirá sus puertas para acoger dos veladas dedicadas a este fenómeno astronómico. Los asistentes podrán seguir una charla en pantalla gigante titulada ‘La magia de las lluvias de estrellas’, en la que astrónomos expertos explicarán de forma amena el origen y las particularidades de este fenómeno que cada verano ilumina el cielo nocturno.

La experiencia se completará con la observación con telescopios y astrónomos profesionales, que guiarán a los participantes para contemplar no solo las Perseidas, sino también la Luna, Saturno, cúmulos estelares, estrellas dobles y otros cuerpos celestes. Habrá también un recorrido por constelaciones, mitos y leyendas del cielo, una forma entretenida y educativa de conectar con el universo, y la posibilidad de llevarse fotos de recuerdo de una noche inolvidable.

Continúan las 'Astro Magic Lights'

Por otro lado, el ciclo ‘Astro Magic Lights’, que se celebra todos los jueves y viernes a partir de las 20.30 horas, continuará durante el mes de septiembre.

Así luce BiBo Park durante el evento Astro Magic Lights. / BiBo Park

A lo largo del recorrido nocturno, el parque se transforma en un espacio iluminado con miles de luces de colores y proyecciones holográficas sobre el agua.

BiBo Park abre de martes a sábado, de 10 a 16 horas.