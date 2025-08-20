Estas son las fiestas de DC10 Ibiza de este verano

La discoteca ibicenca abre los lunes y los jueves con dos de los eventos más demandados del calendario

Imagen de archivo de una de las fiestas Circoloco en DC10 Ibiza. | DC10 IBIZA

Leire Rodríguez

Ibiza

DC10 Ibiza mantiene su peso en el calendario con dos de las fiestas más demandadas de la temporada. El lunes es el turno de Circoloco, un clásico que cada verano convierte la pista en punto de encuentro de miles de aficionados a la electrónica.

El próximo 25 de agosto, el evento cuenta con un cartel que reúne a figuras como &ME, Rampa, Adriatique, The Blessed Madonna, Chris Stussy, Seth Troxler, Skream, Sossa y Sweely. La sesión arranca a las seis de la tarde y se prolonga hasta las seis de la mañana, doce horas de auténtico house y techno que define la esencia del evento.

Por su parte, Solid Grooves protagoniza todos los jueves del verano en DC10 Ibiza. La residencia vuelve el próximo jueves 28 de agosto con un line-up que incluye a Ben Sterling, Chris Stussy, Dennis Cruz, FABE y Lindsey Matthews. La fiesta comienza a las 23 horas y se extiende hasta el amanecer.

