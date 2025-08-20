Estas son las fiestas de DC10 Ibiza de este verano
La discoteca ibicenca abre los lunes y los jueves con dos de los eventos más demandados del calendario
DC10 Ibiza mantiene su peso en el calendario con dos de las fiestas más demandadas de la temporada. El lunes es el turno de Circoloco, un clásico que cada verano convierte la pista en punto de encuentro de miles de aficionados a la electrónica.
El próximo 25 de agosto, el evento cuenta con un cartel que reúne a figuras como &ME, Rampa, Adriatique, The Blessed Madonna, Chris Stussy, Seth Troxler, Skream, Sossa y Sweely. La sesión arranca a las seis de la tarde y se prolonga hasta las seis de la mañana, doce horas de auténtico house y techno que define la esencia del evento.
Por su parte, Solid Grooves protagoniza todos los jueves del verano en DC10 Ibiza. La residencia vuelve el próximo jueves 28 de agosto con un line-up que incluye a Ben Sterling, Chris Stussy, Dennis Cruz, FABE y Lindsey Matthews. La fiesta comienza a las 23 horas y se extiende hasta el amanecer.
- La Aemet alerta de un cambio brusco del tiempo en Ibiza y Formentera: lluvias y tormentas muy fuertes
- El Google Maps del sexo localiza casi 100 rincones para un ‘rapidín’ en Ibiza y 11 en Formentera
- Piden 36.000 euros a la mujer que denunció en redes el cobro por un gancho para el bolso en un restaurante de Ibiza
- Herido grave un joven de 22 años al precipitarse de un hotel en Sant Antoni
- Homenaje a un disc jockey mítico de Ibiza
- Dos hermanos migrantes se reencuentran en Ibiza: «Cuando supe que Aymane venía en patera lloré y lloré»
- Fallece una turista checa de 51 años en Platja d'en Bossa
- El Ayuntamiento de Ibiza a la propiedad de sa Joveria: hay que desalojar el gran asentamiento de chabolas ya