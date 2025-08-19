Así serán las cenas más mágicas de Sant Bartomeu en Ibiza

Dos de los establecimientos más emblemáticos de Grupo Mambo en Sant Antoni, Villa Mercedes y Hotel Boutique & Spa Las Mimosas, celebran el próximo sábado 24 de agosto las fiestas de Sant Bartomeu con veladas únicas diseñadas especialmente para la ocasión.

Ambos locales han diseñado cenas exclusivas para disfrutar de la mejor gastronomía mediterránea en un entorno único y con una ubicación privilegiada para contemplar el tradicional espectáculo de fuegos artificiales que iluminará la bahía a medianoche.

Cena romántica en Villa Mercedes

Ubicado en el Paseo Marítimo de Sant Antoni, Villa Mercedes ocupa una villa de principios del siglo XX convertida en restaurante con vistas al puerto. Para esta ocasión propone un menú especial que incluye entrantes como puerro a la brasa con salsa brava o ensalada Villa Mercedes, principales a elegir entre bacalao a la parrilla o entraña angus y postres como un 'choco-latísimo brownie' o piña a las hierbas ibicencas.

Así se ven los fuegos artificiales de Sant Bartomeu desde Villa Mercedes. / Imam Comunicación

El menú, con un precio de 90 euros por persona, se acompaña de media botella de Chateau Sainte Marguerite Symphonie Rosé, un maridaje pensado para una velada de sabor y espectáculo.

Las reservas pueden hacerse a través del teléfono 971 34 85 43 o en la web de Villa Mercedes.

Velada italo-mediterránea en Las Mimosas

El Hotel Boutique & Spa Las Mimosas, por su parte, también se suma a la celebración con un menú especial que combina tradición italiana y esencia mediterránea. Los comensales podrán elegir entre una tabla de croquetas variadas, ensalada de burrata pugliese o vitello tonnato como entrantes; carbonara con guanciale, linguini frutti di mare o salmón al horno como principales; y postres como coulant con helado de vainilla o tarte de queso con frutos rojos.

El menú tiene un precio de 65 euros por persona e incluye una copa de vino o cava, además de un chupito de limoncello para cerrar la noche brindando bajo el cielo iluminado.

Las reservas pueden hacerse en el teléfono 971 34 39 23.

Con estas propuestas, Grupo Mambo ofrece la oportunidad de vivir las fiestas patronales de Sant Antoni desde dos de sus espacios más singulares, donde la gastronomía, la música y las vistas al espectáculo pirotécnico se convierten en protagonistas de una velada inolvidable.