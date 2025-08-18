Todo lo que se sabe de ICONIC, el evento que revolucionará Cova Santa en Ibiza

Como cada verano, la promotora Made in Italy reúne a su comunidad internacional con una cita especial en Ibiza. Este 2025, el evento se llamará ICONIC y tendrá lugar el miércoles 20 de agosto en Cova Santa, a partir de las 19 horas. Los jardines de este emblemático espacio situado en Sant Josep se transformarán en un escenario donde se fusionarán moda, diseño, gastronomía y música con el inconfundible sello de Rossano Lucidi, alma máter de la promotora.

Un cartel de leyendas del house

El line up de la noche contará con nombres icónicos. Destaca la presencia de Skin, vocalista de Skunk Anansie, que ofrecerá un set exclusivo cargado de energía y carisma. Junto a ella actuará Ricky Montanari, pionero del house en Europa y figura clave del movimiento clubbing italiano.

El cartel lo completan Alex Neri, productor, dj y miembro de Planet Funk; Matteo Dentone, uno de los talentos emergentes más interesantes de la escena ibicenca; y Hector Romero, referente neoyorquino del house con una larga trayectoria en clubs míticos como Body & Soul o Def Mix.

Una alineación que combina herencia y vanguardia, fiel al espíritu cosmopolita de Made in Italy.

Diseño, moda y gastronomía

La velada incluirá performances, instalaciones y propuestas artísticas que irán más allá de la música. La parte gastronómica correrá a cargo del chef Massimo Larosa, creador del concepto Comely Club, que aportará su visión culinaria con una fusión de sabores italianos y mediterráneos.

Tras el espectáculo al aire libre, la noche continuará en el club de Cova Santa a partir de las 23 horas.

Made in Italy, sinónimo de Ibiza

Desde 1994, las fiestas de Made in Italy se han consolidado como un referente de los veranos en la isla, con producciones sorprendentes, pasión por el house y una energía que celebra la creatividad y el espíritu libre de Ibiza.