En esta fiesta de Ibiza la música disco y la purpurina son protagonistas
La próxima semana arranca en Hï Ibiza con Our House y el miércoles vuelve Dom Dolla
Este domingo, Glitterbox vuelve a encender la pista de Hï Ibiza con una noche de disco y house en su máxima expresión. Fiel a su espíritu inclusivo y liberador, la fiesta más glamurosa de la isla reunirá a una cuidada selección de dj para garantizar una velada de pura euforia bajo la bola de espejos.
En The Theatre, el legendario John Morales y el incombustible Kenny Dope guiarán un viaje sonoro lleno de groove, elegancia y actitud junto a la carismática Yasmin y el toque funky de Young Pulse. La sala Club acogerá las atmósferas profundas y la energía ecléctica de DJ Holographic, Jamie 3:26 y el enigmático Moodymann. En el Wild Corner, Alan Dixon y Minna mantendrán el pulso alto con una sesión impredecible y seductora.
La cita llega después de la metamorfosis sonora que protagonizará Joseph Capriati hoy viernes, acompañado por Syreeta y Baggi en The Theatre, e Indira Paganotto con Len Faki, Luigi Madonna y Roberto Capuano en la sala Club.
La próxima semana arranca con Our House, el lunes 18 de agosto, con Meduza, James Hype, Martin Ilkin y Lovra. Y sigue con la explosiva noche del miércoles 20 encabezada por Dom Dolla, acompañado de Interplanetary Criminal y Azzecca.
