El Consell de Ibiza y la Agrupación Astronómica de Ibiza vuelven a organizar las 'Noches de estrellas' en Cala d’Hort

Un año más, el Consell Insular de Ibiza, en colaboración con la Agrupación Astronómica de Ibiza (AAE), pone en marcha un nuevo ciclo de observaciones astronómicas en el marco incomparable del Observatorio de ses Païsses de Cala d’Hort, dentro del programa ya consolidado de las 'Noches de estrellas'.

Este nuevo ciclo contará con cinco jornadas de observación astronómica, abiertas a un máximo de 30 asistentes por sesión. Los participantes tendrán la oportunidad de conocer más de cerca el cielo profundo, Saturno, la luna, galaxias lejanas o estrellas dobles, siempre guiados por miembros de la AAE.

Calendario de observaciones y periodos de inscripción

Las sesiones previstas para este ciclo de 2025 son las siguientes:

16 de agosto a las 22 horas : inscripciones del 8 (9 horas) al 10 de agosto (24 horas).

: inscripciones del 8 (9 horas) al 10 de agosto (24 horas). 30 de agosto a las 21.15 horas : inscripciones del 22 (9 horas) al 24 de agosto (24 horas).

: inscripciones del 22 (9 horas) al 24 de agosto (24 horas). 20 de septiembre a las 21 horas : inscripciones del 12 (9 horas) al 14 de septiembre (24 horas).

: inscripciones del 12 (9 horas) al 14 de septiembre (24 horas). 11 de octubre a las 21 horas : inscripciones del 3 (9 horas) al 5 de octubre (24 horas).

: inscripciones del 3 (9 horas) al 5 de octubre (24 horas). 15 de noviembre a las 21 horas: inscripciones del 7 (9 horas) al 9 de noviembre (24 horas).

Las actividades son gratuitas, pero con inscripción previa obligatoria. Para preservar el entorno natural del observatorio, no se permite el acceso con vehículos particulares. El traslado se realizará en autobús, que recogerá a los participantes una hora antes del inicio de cada sesión en la sede del Consell Insular de Ibiza (avenida de España, 49, Ibiza). Una vez finalizada la actividad, el autobús regresará al mismo punto.

Para hacer la reserva, las personas interesadas pueden enviar un correo electrónico a dep.patrimoni@conselldeivissa.es, indicando el nombre y apellidos de los asistentes y un teléfono de contacto. Se podrán inscribir un máximo de dos personas por solicitud, excepto en el caso de unidades familiares simples. Las plazas se asignarán por orden de llegada de los correos electrónicos.

Observaciones y recomendaciones

Esta actividad se desarrolla al aire libre y está condicionada por las condiciones meteorológicas, por lo que el calendario puede sufrir modificaciones o anulaciones. La edad mínima recomendada para asistir es de 6 a 8 años.

Con esta nueva edición de las 'Noches de estrellas', el Consell Insular de Ibiza reafirma su compromiso con la divulgación científica y la puesta en valor del patrimonio astronómico y natural de la isla.