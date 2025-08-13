Estas son las nuevas residencias de Chinois Ibiza para lo que queda de verano
El club de Marina Botafoc suma a tres estrellas internacionales y anuncia nuevas fiestas con SlapFunk, Disco Dom y más
La temporada 2025 de Chinois Ibiza pisa el acelerador y apunta a ser la más ambiciosa de su historia. Tras despedir por todo lo alto las residencias de Francis Mercier y Honey 'F#cking' Dijon, el club de Marina Botafoc, ubicado en el Ibiza Gran Hotel, presenta tres nuevas incorporaciones de lujo: Kerri Chandler, Shimza y Mahmut Orhan. Junto a ellos, se suman showcases irrepetibles como SlapFunk Records, Disco Dom y Appetite.
Con su filosofía inclusiva, diversa y centrada en la pista de baile, Chinois reafirma su papel como templo sonoro internacional y punto de encuentro para los amantes de la música electrónica más exigente.
Kerri Chandler y la magia de KAOZ Theory: IBIZA
Cada jueves, del 31 de julio al 9 de octubr*, el legendario Kerri Chandler regresa con su aclamada KAOZ Theory: IBIZA. Una residencia que combina la esencia más auténtica del house neoyorquino con el pulso de la isla.
Invitados como Deep Dish (house set), KiNK, Moodymann, Sally C, The Blessed Madonna, Groove Armada, Eats Everything, Lupe Fuentes y Syreeta garantizan noches para la historia.
Shimza & Co: el Afrohouse toma los viernes de agosto
El icono global del Afrohouse, Shimza, llega con su nuevo proyecto Shimza & Co los viernes del 8 al 29 de agosto.
Una descarga de energía electrónica africana junto a nombres como Andrea Oliva, Kitty Amor, Tripolism, Dennis Ferrer, Arodes, Mila Rose, Le Yora o Zakes Bantwini convertirá cada fecha en una fiesta inolvidable bajo la bola de espejos.
Mahmut Orhan: estreno en Ibiza con sello personal
Del 19 de septiembre al 10 de octubre, Mahmut Orhan debutará en la isla con una residencia que fusiona deep house, nu disco e indie dance.
Le acompañarán artistas como Fideles, Annicka, Cincity, Avantgart Tabldot, Maxi Meraki y SONA, que aportarán un viaje sonoro multicultural y lleno de matices.
Showcases exclusivos: del soul disco de Dombresky al underground de SlapFunk
- Martes 26 de agosto: Dombresky presenta Disco Dom, una noche única de soul, disco y funk de los 70 y 80 con ambientación retro, bolas de espejos y cócteles personalizados.
- Martes 16 de septiembre: SlapFunk aterriza con Dungeon Funk, Saoirse, Mella Dee, Laidlaw y el talento local de Yass & Mali.
Las residencias que continúan marcando la temporada
- Sábados: Claptone – The Masquerade (hasta el 4 de octubre) con invitados como Dimitri From Paris, Nora En Pure o Roger Sanchez.
- Domingos: Bedouin – SAGA (hasta el 28 de septiembre) con actuaciones de Mëstiza, Joseph Capriati o DJ Tennis.
- Martes: Appetite con sus últimas fechas el 2 y 30 de septiembre.
