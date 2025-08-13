Estas son las nuevas residencias de Chinois Ibiza para lo que queda de verano

La temporada 2025 de Chinois Ibiza pisa el acelerador y apunta a ser la más ambiciosa de su historia. Tras despedir por todo lo alto las residencias de Francis Mercier y Honey 'F#cking' Dijon, el club de Marina Botafoc, ubicado en el Ibiza Gran Hotel, presenta tres nuevas incorporaciones de lujo: Kerri Chandler, Shimza y Mahmut Orhan. Junto a ellos, se suman showcases irrepetibles como SlapFunk Records, Disco Dom y Appetite.

Con su filosofía inclusiva, diversa y centrada en la pista de baile, Chinois reafirma su papel como templo sonoro internacional y punto de encuentro para los amantes de la música electrónica más exigente.

Kerri Chandler y la magia de KAOZ Theory: IBIZA

Cada jueves, del 31 de julio al 9 de octubr*, el legendario Kerri Chandler regresa con su aclamada KAOZ Theory: IBIZA. Una residencia que combina la esencia más auténtica del house neoyorquino con el pulso de la isla.

Invitados como Deep Dish (house set), KiNK, Moodymann, Sally C, The Blessed Madonna, Groove Armada, Eats Everything, Lupe Fuentes y Syreeta garantizan noches para la historia.

Shimza & Co: el Afrohouse toma los viernes de agosto

El icono global del Afrohouse, Shimza, llega con su nuevo proyecto Shimza & Co los viernes del 8 al 29 de agosto.

Una descarga de energía electrónica africana junto a nombres como Andrea Oliva, Kitty Amor, Tripolism, Dennis Ferrer, Arodes, Mila Rose, Le Yora o Zakes Bantwini convertirá cada fecha en una fiesta inolvidable bajo la bola de espejos.

Paco Osuna en Chinois Ibiza. / Mario Pinta

Mahmut Orhan: estreno en Ibiza con sello personal

Del 19 de septiembre al 10 de octubre, Mahmut Orhan debutará en la isla con una residencia que fusiona deep house, nu disco e indie dance.

Le acompañarán artistas como Fideles, Annicka, Cincity, Avantgart Tabldot, Maxi Meraki y SONA, que aportarán un viaje sonoro multicultural y lleno de matices.

Showcases exclusivos: del soul disco de Dombresky al underground de SlapFunk

Martes 26 de agosto : Dombresky presenta Disco Dom, una noche única de soul, disco y funk de los 70 y 80 con ambientación retro, bolas de espejos y cócteles personalizados.

: Dombresky presenta Disco Dom, una noche única de soul, disco y funk de los 70 y 80 con ambientación retro, bolas de espejos y cócteles personalizados. Martes 16 de septiembre: SlapFunk aterriza con Dungeon Funk, Saoirse, Mella Dee, Laidlaw y el talento local de Yass & Mali.

Las residencias que continúan marcando la temporada