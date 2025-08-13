Estas son las fechas de las 'closing parties' de Pacha Ibiza

Pacha Ibiza se prepara para despedir la temporada 2025 por todo lo alto, con un calendario de closing parties que hará bailar a la isla entre el 27 de septiembre y el 12 de octubre. House, techno, espíritu hippie y sets exclusivos marcarán las últimas noches bajo las icónicas cerezas.

Tras una temporada con el cartel de residencias semanales más potente de su historia, Pacha Ibiza cierra el verano con artistas de talla mundial: Sonny Fodera, CAMELPHAT, Mau P, Pure Pacha, Defected, Music On, Flower Power y Solomun +1, antes de un Grand Closing Party Weekend que reunirá a Rüfüs Du Sol y Roger Sanchez.

Fechas y line-ups de las closing parties 2025

Pure Pacha – Sábado 27 de septiembre : Robin Schulz, Sunnery James & Ryan Marciano, Shouse, Nancie

: Robin Schulz, Sunnery James & Ryan Marciano, Shouse, Nancie Defected – Jueves 2 de octubre : Eats Everything, Low Steppa, Masters At Work, Rio Tashan, Sam Divine

: Eats Everything, Low Steppa, Masters At Work, Rio Tashan, Sam Divine Flower Power – Sábado 4 de octubre : Bora Uzer, Purple Disco Machine

: Bora Uzer, Purple Disco Machine Solomun +1 – Domingo 5 de octubre : Solomun All Night Long

: Solomun All Night Long Sonny Fodera – Lunes 6 de octubre : Sonny Fodera, MK, Danny Howard

: Sonny Fodera, MK, Danny Howard CAMELPHAT – Martes 7 de octubre : CAMELPHAT, Massano B2B Chris Avantgarde, Josh Gigante

: CAMELPHAT, Massano B2B Chris Avantgarde, Josh Gigante Mau P – Miércoles 8 de octubre : Mau P B2B Jimi Jules, Mau P B2B Ben Sterling, Kolsch, Anna Tur

: Mau P B2B Jimi Jules, Mau P B2B Ben Sterling, Kolsch, Anna Tur Music On Parte 1 – Jueves 9 de octubre : Marco Carola, Vintage Culture B2B Franky Rizardo, Ale De Tuglie B2B Calvin Clarke

: Marco Carola, Vintage Culture B2B Franky Rizardo, Ale De Tuglie B2B Calvin Clarke Music On Parte 2 – Viernes 10 de octubre: Marco Carola, Cloonee, Ahmed Spins, Da Vid

El Grand Closing Party Weekend

El broche de oro llegará con dos noches únicas: