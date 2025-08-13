Estas son las fechas de las 'closing parties' de Pacha Ibiza
El fin de semana del 11 y 12 de octubre será el Grand Closing Party Weekend
Ibiza
Pacha Ibiza se prepara para despedir la temporada 2025 por todo lo alto, con un calendario de closing parties que hará bailar a la isla entre el 27 de septiembre y el 12 de octubre. House, techno, espíritu hippie y sets exclusivos marcarán las últimas noches bajo las icónicas cerezas.
Tras una temporada con el cartel de residencias semanales más potente de su historia, Pacha Ibiza cierra el verano con artistas de talla mundial: Sonny Fodera, CAMELPHAT, Mau P, Pure Pacha, Defected, Music On, Flower Power y Solomun +1, antes de un Grand Closing Party Weekend que reunirá a Rüfüs Du Sol y Roger Sanchez.
Fechas y line-ups de las closing parties 2025
- Pure Pacha – Sábado 27 de septiembre: Robin Schulz, Sunnery James & Ryan Marciano, Shouse, Nancie
- Defected – Jueves 2 de octubre: Eats Everything, Low Steppa, Masters At Work, Rio Tashan, Sam Divine
- Flower Power – Sábado 4 de octubre: Bora Uzer, Purple Disco Machine
- Solomun +1 – Domingo 5 de octubre: Solomun All Night Long
- Sonny Fodera – Lunes 6 de octubre: Sonny Fodera, MK, Danny Howard
- CAMELPHAT – Martes 7 de octubre: CAMELPHAT, Massano B2B Chris Avantgarde, Josh Gigante
- Mau P – Miércoles 8 de octubre: Mau P B2B Jimi Jules, Mau P B2B Ben Sterling, Kolsch, Anna Tur
- Music On Parte 1 – Jueves 9 de octubre: Marco Carola, Vintage Culture B2B Franky Rizardo, Ale De Tuglie B2B Calvin Clarke
- Music On Parte 2 – Viernes 10 de octubre: Marco Carola, Cloonee, Ahmed Spins, Da Vid
El Grand Closing Party Weekend
El broche de oro llegará con dos noches únicas:
- Sábado 11 de octubre: Rüfüs Du Sol en un dj set especial que mezclará house, indie y electrónica atmosférica.
- Domingo 12 de octubre: Roger Sanchez con un set extendido lleno de deep, jacking y grooves vocales.
