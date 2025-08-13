Así se juega al bingo en Ibiza

Quienes crean que el bingo es un juego tranquilo y silencioso, van acambiar de idea. Este sábado 16 de agosto, Hard Rock Hotel Ibiza se transformará en el escenario del evento Bingo Para Señoras edición Color Pop. La encargada de liderar esta experiencia gamberra y llena de energía será Lorena Castell, conocida por su desparpajo, su sentido del humor y su capacidad para convertir cualquier momento en una fiesta.

Un bingo que rompe todos los tópicos

En el Bingo Para Señoras Color Pop, desaparece la concentración y el silencio. Aquí el ritmo lo marca la música, las risas y un público entregado que no deja de participar. Lorena Castell no solo canta los números, los transforma en un espectáculo de humor, baile y retos que harán que nadie quiera quedarse sentado.

Entre número y número, la pista de baile se convierte en protagonista, con música en directo y un ambiente de fiesta que recuerda más a un club nocturno que a una sala de bingo tradicional.

Cartel promocional del Bingo Para Señoras en Hard Rock Hotel Ibiza. / HRH

Premios exclusivos para una noche irrepetible

La experiencia no estaría completa sin premios a la altura. Los asistentes podrán llevarse auténticos regalos de lujo, como:

Una cena para dos en el restaurante Tatel

en el restaurante Un Day Pass en Hard Rock Hotel Ibiza

en Una noche de alojamiento en el propio hotel

Cada partida es una oportunidad de ganar, y cada premio es un motivo más para dejarse llevar por la diversión.

Lorena Castell es el alma del show

El secreto del éxito del Bingo Para Señoras está en su presentadora. Lorena Castell sabe cómo conectar con el público, improvisar y mantener la energía al máximo. Su carisma convierte cada ronda en un momento épico, con guiños, bromas y la capacidad de hacer que todos, sin importar la edad, se sientan parte del espectáculo.

Como dice la propia Castell: "Esto no es un bingo para abuelas… es para diosas y dioses con ganas de pasarlo en grande".

Información práctica

Cuándo : sábado 16 de agosto

: sábado 16 de agosto Dónde : Hard Rock Hotel Ibiza

: Hard Rock Hotel Ibiza Entradas: disponibles en Fever

Para quienes buscan un plan diferente en Ibiza este verano, el Bingo Para Señoras edición Color Pop es la cita perfecta para disfrutar de una noche de música, humor y premios en un ambiente divertido y colorido.