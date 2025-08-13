La camiseta que todo fan de Peggy Gou y Pacha Ibiza quiere tener ya
La dj y productora surcoreana se une a Pacha Ibiza para lanzar una camiseta de edición limitada con las icónicas cerezas. Descubre dónde conseguirla y qué otras sorpresas prepara la marca
Pacha Ibiza ha dado un nuevo golpe de efecto en el universo del clubbing al lanzar una colaboración exclusiva con la dj y productora surcoreana Peggy Gou. Justo después de su actuación junto a Solomun en la residencia +1 del club el pasado domingo 27 de julio, la artista presentó junto a la marca una camiseta de edición limitada que combina un atrevido gráfico con el nombre 'Pegg' y las icónicas cerezas de Pacha.
Este lanzamiento se enmarca dentro de la colección de temporada de Pacha Ibiza, que ya cuenta con colaboraciones con figuras internacionales como BLOND:ISH, Keinemusik, Defected y Camelphat, y que muy pronto sumará nuevas propuestas junto a Numero 00 y Music On.
Una nueva tienda en Marina Botafoc
El estreno de esta colaboración coincide con la apertura de la nueva tienda de moda de Pacha Ibiza en las inmediaciones de Marina Botafoc. El espacio, que se ha convertido en un punto de encuentro para los fans del icónico logo de las cerezas, refleja la fusión única de música, moda y cultura que caracteriza a la marca desde hace más de 50 años.
De la pista de baile a la playa
Y esto es solo el principio. Los seguidores de Pacha podrán disfrutar próximamente de nuevos lanzamientos que incluyen equipaje de marca y hasta un casco de diseño exclusivo, todos creados con el mismo estilo rompedor que define a la casa. La idea es clara: ofrecer productos que puedan acompañar a sus fans tanto en una noche en la pista de baile como en un día bajo el sol de Ibiza.
La nueva colección de Pacha Ibiza también incluye:
- Camisetas retro de fútbol con el logo de Pacha
- Camisetas de marca y ropa de playa
- Gorras y accesorios de verano
- Una línea lifestyle con libros de mesa de café y complementos perfectos para la temporada
Medio siglo liderando la cultura del clubbing
Desde su apertura, Pacha Ibiza ha sido mucho más que un club, es un símbolo global de la comunidad musical internacional. Durante más de cinco décadas, ha marcado tendencia ofreciendo experiencias nocturnas inmersivas y un estilo inconfundible que hoy trasciende la pista de baile para instalarse también en el armario de miles de fans en todo el mundo.
Dónde conseguir la colección
La camiseta de Peggy Gou x Pacha Ibiza y el resto de la colección ya están disponibles en la nueva tienda de Marina Botafoc y en puntos de venta seleccionados. Con unidades limitadas, hacerse con una de ellas será todo un trofeo para los amantes de la moda y la música electrónica.
