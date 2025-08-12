Ky-mani Marley, hijo de Bob marley, regresa a Las Dalias en el Ibiza Reggae Festival

El próximo 14 de agosto, el icónico espacio de Las Dalias en Ibiza acoge una de las citas más esperadas del verano: el Ibiza Reggae Festival, que celebra su 5ª edición. Este año, el festival rinde homenaje a un momento clave en la historia de la música: la histórica actuación de Bob Marley en la isla en 1978, la primera vez que el rey del reggae pisó suelo español. Para conmemorar este hito, el evento contará con la presencia de Ky-Mani Marley, hijo de la leyenda, quien liderará el cartel con su potente propuesta musical.

Ky-mani Marley, hijo de Bob Marley. / Las Dalias

Ky-Mani Marley, una de las figuras más destacadas del reggae contemporáneo, ha fusionado a lo largo de su carrera géneros como reggae, hip hop, blues y rock. Desde sus inicios en los 90, ha mantenido viva la esencia de su padre, pero con un toque fresco y renovado que conecta con las nuevas generaciones. Su actuación en Ibiza será, sin duda, uno de los momentos más emocionantes de la temporada.

El cartel de esta edición también contará con la energía del británico General Levy, una de las voces más emblemáticas del jungle y el reggae en el Reino Unido. Conocido por su estilo único y su potente presencia en el escenario, Levy será acompañado por Wisdom Sound, quienes pondrán el ritmo y la base en Akasha para que la noche sea perfecta y llena de energía.

General Levy. / Las Dalias

Este año, el Ibiza Reggae Festival sigue apostando por la esencia del reggae y la cultura jamaicana, ofreciendo un evento único en un entorno tan especial como Las Dalias. Organizado por Las Dalias y Ibiza Reggae Yard, el festival se consolida como una cita imprescindible para los amantes de la música y la cultura que sigue creciendo año tras año.

