Vuelve la fiesta más alucinante de elrow a Ibiza
El espectáculo inmersivo Hallucinarium llena Ushuaïa Ibiza de música y arte psicodélico
El pulso de la fábrica no se detiene. Este sábado 9 de agosto, ANTS Metalworks vuelve a forjar el ritmo en Ushuaïa Ibiza con una alineación que combina experiencia, groove afilado y energía en bruto.
Al frente, el legendario Dennis Ferrer aporta su legado house desde Nueva York. El dúo británico Elliot Schooling & Liam Palmer, responsables del colectivo Appetite, debuta en la cita con un ritmo fresco y dinámico. Matthias Tanzmann suma elegancia minimalista y precisión quirúrgica; Sparrow & Barbossa, alma latina y texturas orgánicas; Wheats, su tech-house de alto voltaje; y el residente Raúl Rodríguez, pieza esencial del engranaje ANTS. Una jornada de soldadura sonora para amantes del ritmo en estado puro.
El miércoles 13 de agosto, elrow regresa a Ushuaïa Ibiza con Hallucinarium, un espectáculo inmersivo donde música electrónica y arte visionario se funden como nunca. Paul Kalkbrenner y Kölsch lideran un cartel que completan De La Swing y Tini Gessler, dos pilares del sonido de elrow. Con la colaboración de los artistas Alex y Allyson Grey, el universo escénico se transforma en una oda al arte psicodélico, con geometrías sagradas, esculturas y fondos alucinantes que invitan al público a un viaje cósmico a través de la conciencia.
El jueves 14, Martin Garrix celebra una nueva fecha de su residencia X, con la que conmemora sus diez años en el club. Junto a MEROW, Julian Jordan y A-Trak, la experiencia se convierte en un viaje de emociones, luces y energía desbordante, bajo las estrellas y al ritmo de una década de himnos.
