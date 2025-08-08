El 'rooftop' de Ibiza donde disfrutar cada jueges de música en directo y cócteles al atardecer

El hotel ME Ibiza, en Santa Eulària, ofrece cada jueves una propuesta ideal para quienes buscan buena música y ambiente. Las ‘Sunset Radio Rooftop Sessions’ se celebran semanalmente en la azotea del hotel y la entrada es gratuita.

El evento tiene lugar de 20 a 22.30 horas y combina música en directo, un cóctel de bienvenida y las vistas panorámicas al mar desde el rooftop. El espacio cuenta con piscina infinita y una cuidada decoración que lo convierte en un punto de encuentro para visitantes y residentes que buscan un plan distinto para acabar el día.

Cada sesión comienza con un cóctel diseñado por el equipo de mixología del hotel, pensado para acompañar el atardecer con una propuesta original. A continuación, artistas invitados ponen la banda sonora a la tarde con música en directo.

ME Ibiza, uno de los hoteles más reconocidos de la isla por su combinación de lujo, diseño y experiencias, apuesta una temporada más por ofrecer eventos abiertos al público que sumen valor a su oferta. Las ‘Sunset Radio Rooftop Sessions’ se celebrarán cada jueves hasta el cierre de temporada y no requieren reserva previa.