El 'rooftop' de Ibiza donde disfrutar cada jueges de música en directo y cócteles al atardecer
El evento tiene lugar de 20 a 22.30 horas
El hotel ME Ibiza, en Santa Eulària, ofrece cada jueves una propuesta ideal para quienes buscan buena música y ambiente. Las ‘Sunset Radio Rooftop Sessions’ se celebran semanalmente en la azotea del hotel y la entrada es gratuita.
El evento tiene lugar de 20 a 22.30 horas y combina música en directo, un cóctel de bienvenida y las vistas panorámicas al mar desde el rooftop. El espacio cuenta con piscina infinita y una cuidada decoración que lo convierte en un punto de encuentro para visitantes y residentes que buscan un plan distinto para acabar el día.
Cada sesión comienza con un cóctel diseñado por el equipo de mixología del hotel, pensado para acompañar el atardecer con una propuesta original. A continuación, artistas invitados ponen la banda sonora a la tarde con música en directo.
ME Ibiza, uno de los hoteles más reconocidos de la isla por su combinación de lujo, diseño y experiencias, apuesta una temporada más por ofrecer eventos abiertos al público que sumen valor a su oferta. Las ‘Sunset Radio Rooftop Sessions’ se celebrarán cada jueves hasta el cierre de temporada y no requieren reserva previa.
- La cala de Ibiza a la que los propietarios de una villa bloquearon el paso: tranquila, natural y auténtica
- Un barco se hunde ante el estupor de los bañistas en Platges de Comte
- Detenido cuando iba a huir de Ibiza dejando un pufo de 17.600 euros en un hotel
- Alarma entre los hoteleros por los precipitados en Ibiza: «Algo está pasando»
- La comida en parejas de Bezos y DiCaprio en Ibiza
- El historiador Antoni Ferrer Abárzuza: «Hoy en día no deberíamos tener una visión heroica de los corsarios, eran hombres de guerra»
- «Si quitamos la posidonia de Platja d’en Bossa, en 2026 no habrá playa»
- El lío burocrático para reformar un muro en una playa de Ibiza