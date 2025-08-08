Tras el impacto de Travis Scott, Anyma vuelve a escena

La temporada 2025 en Ibiza ya ha vivido uno de sus momentos más icónicos. La atmósfera sigue vibrando en [UNVRS] tras la aparición estelar de Travis Scott durante la sesión de Anyma, en la que el rapero estadounidense encendió la pista interpretando temas como ‘FE!N’ y ‘Goosebumps’, que desataron un auténtico frenesí colectivo.

Con esa energía aún suspendida en el aire, este martes 12 de agosto Anyma regresa al club para ofrecer otra experiencia inmersiva y transformadora, esta vez en formato B2B junto a Argy. La noche comenzará con Notre Dame, seguido por una selección en solitario de Argy, con su característico sonido house y techno progresivo. Después tomará el relevo Anyma para canalizar su universo sonoro cinematográfico y estética posthumana, antes de unirse con Argy en un esperado B2B final.

Las noches de Anyma en UNVRS son odiseas sensoriales, con visuales hipnóticos, arte digital y una arquitectura sonora diseñada para estimular todos los sentidos.

El jueves 14 será el turno de FISHER, uno de los artistas más carismáticos de la escena electrónica global. En su undécima semana de residencia, su llegada cada jueves ya se ha convertido en un clásico. Desciende literalmente desde el techo antes de aterrizar en la cabina entre ovaciones. Junto a él estarán Solardo, con su mezcla de house con alma rave, y Alec Monopoly con un set tan inesperado como provocador.

En las otras salas, Jason Bye toma el relevo tras Elvis Guetta en Wild Comet, y Richy Penny se encarga del Bunker.