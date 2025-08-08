¿Te gusta Sebastián Yatra? Descubre dónde verlo en directo este sábado en Ibiza
El cantante colombiano es conocido por temas como 'Tacones rojos' o 'Traicionera'
Ibiza
El artista colombiano Sebastián Yatra será el invitado especial de la fiesta ‘Bresh’ este sábado en Amnesia Ibiza.
El cantante, conocido por temas como ‘Tacones rojos’ o ‘Traicionera’, se suma a la conocida fiesta internacional que cada semana llena la isla de color, música pop y energía latina.
‘Bresh’ se ha convertido en un fenómeno global con presencia en más de cien ciudades, y esta semana trae a Ibiza a una de las voces más populares del panorama musical actual.
Las entradas ya están disponibles.
