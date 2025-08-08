¿Te gusta Sebastián Yatra? Descubre dónde verlo en directo este sábado en Ibiza

El artista colombiano Sebastián Yatra será el invitado especial de la fiesta ‘Bresh’ este sábado en Amnesia Ibiza.

El cantante, conocido por temas como ‘Tacones rojos’ o ‘Traicionera’, se suma a la conocida fiesta internacional que cada semana llena la isla de color, música pop y energía latina.

‘Bresh’ se ha convertido en un fenómeno global con presencia en más de cien ciudades, y esta semana trae a Ibiza a una de las voces más populares del panorama musical actual.

Las entradas ya están disponibles.