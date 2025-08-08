La electrónica sigue marcando el ritmo de la noche en Ibiza

Este viernes, Metamorfosi regresa a Hï Ibiza con otra noche diseñada para traspasar fronteras sonoras y emocionales. En el Theatre, Joseph Capriati asume el control con una sesión extendida hasta el cierre en la que desplegará su alquimia de techno, profundidad melódica y sensibilidad musical. Antes, el dúo Bedouin aportará su toque místico, y la velada arrancará con ChaseWest y un prometedor B2B entre Marco Tropeano y Francesco Squillante.

En la sala Club, la noche comenzará con los paisajes psicodélicos de Interactive Noise, seguida por Vini Vici, la contundencia mística de Indira Paganotto y el cierre de Giorgia Angiuli con su directo de voz, sintetizadores y sensibilidad electrónica.

El lunes 11 de agosto, Our House convierte de nuevo Hï Ibiza en el cuartel general del house del futuro. James Hype y MEDUZA encabezan esta propuesta donde música y tecnología se funden. Mistajam y Tita Lau abren el Theatre antes de SYNC, el show audiovisual de Hype. El cierre lo firma MEDUZA con su innovador formato MEDUZA³, que combina dj set, piano y control MIDI.

En la sala Club, Paul Findlay abre paso al trance de nueva era de Trancemaster Krause, al sonido ácido de Hannah Laing y a la selección ecléctica del colectivo local Reboots DJs.

El miércoles 13, Dom Dolla vuelve al Theatre con sus basslines hipnóticos, vocales explosivos y groove infeccioso, junto a Nic Fanciulli, AYYBO y Tyson O’Brien. En la Club Room, Patrick Topping, Layton Giordani y Raphi, y en el Wild Corner, The Menendez Brothers siguen conquistando con su mezcla de house, disco y garage.