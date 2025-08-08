Hï Ibiza

La electrónica sigue marcando el ritmo de la noche en Ibiza

La Metamorfosi de Joseph Capriati continúa este viernes con una sesión extendida del dj

La Metamorfosi de Joseph Capriati en Ibiza.

La Metamorfosi de Joseph Capriati en Ibiza. / Hï Ibiza

Redacción Ibiza

Ibiza

Este viernes, Metamorfosi regresa a Hï Ibiza con otra noche diseñada para traspasar fronteras sonoras y emocionales. En el Theatre, Joseph Capriati asume el control con una sesión extendida hasta el cierre en la que desplegará su alquimia de techno, profundidad melódica y sensibilidad musical. Antes, el dúo Bedouin aportará su toque místico, y la velada arrancará con ChaseWest y un prometedor B2B entre Marco Tropeano y Francesco Squillante.

En la sala Club, la noche comenzará con los paisajes psicodélicos de Interactive Noise, seguida por Vini Vici, la contundencia mística de Indira Paganotto y el cierre de Giorgia Angiuli con su directo de voz, sintetizadores y sensibilidad electrónica.

El lunes 11 de agosto, Our House convierte de nuevo Hï Ibiza en el cuartel general del house del futuro. James Hype y MEDUZA encabezan esta propuesta donde música y tecnología se funden. Mistajam y Tita Lau abren el Theatre antes de SYNC, el show audiovisual de Hype. El cierre lo firma MEDUZA con su innovador formato MEDUZA³, que combina dj set, piano y control MIDI.

En la sala Club, Paul Findlay abre paso al trance de nueva era de Trancemaster Krause, al sonido ácido de Hannah Laing y a la selección ecléctica del colectivo local Reboots DJs.

El miércoles 13, Dom Dolla vuelve al Theatre con sus basslines hipnóticos, vocales explosivos y groove infeccioso, junto a Nic Fanciulli, AYYBO y Tyson O’Brien. En la Club Room, Patrick Topping, Layton Giordani y Raphi, y en el Wild Corner, The Menendez Brothers siguen conquistando con su mezcla de house, disco y garage.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents